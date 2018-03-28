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金正恩秘訪 陸外交部：我們不會發消息的

2018-03-28 20:03中央社 北京28日電

北韓領導人金正恩（左二）訪問中國。 歐新社
北韓領導人金正恩（左二）訪問中國。 歐新社
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針對北韓領導人金正恩訪問中國過程始終保持神秘，被外界形容為「秘密訪問」，中國外交部發言人陸慷今天則回答，「如果是秘密訪問，我們不會發消息的」。

中國外交部下午舉行例行記者會，金正恩訪問中國的相關問題成為全場關注的焦點，提問始終不斷。陸慷在回答美國媒體提問時，作上述表示。

此外，根據北韓官媒朝中社報導，金正恩與中國國家主席習近平會談時，曾當面邀請習近平訪問北韓，習近平也首肯將在適當時機成行；但在中共官媒的報導中，卻未出現這一內容，引起注意。

陸慷則回應，中國與北韓之間有著高層互訪的傳統。習近平也向來訪的金正恩說，願在新形勢下與金正恩「通過互訪、互派特使、互致信函等多重形式，保持經常聯繫」。

此外，針對金正恩訪問中國並舉行「習金會」後，中國是否考慮放鬆對北韓的制裁，陸慷今天並未正面回答，僅表示中方作為聯合國安全理事會常任理事國，「履行自己義務的意願是毋庸置疑的」。

他又說，中方一直高度重視發展與北韓的友好合作關係，並多次重申一貫堅持實現朝鮮半島無核化目標，維護朝鮮半島和平穩定，堅持透過政治協商妥善解決朝鮮半島問題。中方也一直本著這個原則，在朝鮮半島問題上發揮積極建設性作用。

北韓金正恩習近平

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