習金會 金正恩：致力實現朝鮮半島無核化

2018-03-28 08:55 中央社 台北28日電



3月25日至28日，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩對中國進行非正式訪問。訪問期間，習近平同金正恩舉行會談。這是金正恩參觀“率先行動 砥礪奮進——十八大以來中國科學院創新成果展”。新華社 分享 facebook 新華社報導，北韓領導人金正恩日前與中國國家主席習近平舉行會談時表示，致力實現半島無核化，是北韓始終不變的立場。當前朝鮮半島形勢開始向好發展，是北韓主動採取措施緩和緊張局勢。

金正恩強調，如果南韓和美國以善意回應北韓的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，「半島無核化問題是能夠得到解決的」。

中國官媒新華社今天早上7點35分發布新聞，證實金正恩應習近平邀請，於3月25日至28日到中國進行「非正式訪問」，兩人並在訪問期間於人民大會堂舉行會談。

報導指出，習近平、金正恩兩人在會中通報了各自國內形勢，並就國際和朝鮮半島形勢深入交換意見。

習近平指出，今年以來，朝鮮半島形勢發生積極變化。北韓為此作出了重要努力，中方對此表示讚賞。在半島問題上，中國堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。

中國呼籲各方支持半島北南雙方改善關係，共同為「勸和促談」作出切實努力。中方願在半島問題上繼續發揮建設性作用，同包括北韓在內的各方一道努力，共同推動半島形勢走向緩和。

金正恩表示，當前朝鮮半島形勢開始向好發展，北韓主動採取了措施緩和緊張局勢，提出了和平對話建議。「按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是北韓始終不變的立場。」

他說，北韓決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話，舉行朝美首腦會晤。

金正恩強調，如果南韓和美國以善意回應北韓的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，「半島無核化問題是能夠得到解決的」。

他並表示，在這一進程中，北韓希望同中方「加強戰略溝通」，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定。