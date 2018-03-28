親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

周刊爆官邸警衞官清槍誤撃發 小英總統在50公尺外

習金會 金正恩：致力實現朝鮮半島無核化

2018-03-28 08:55中央社 台北28日電

3月25日至28日，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務...
3月25日至28日，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩對中國進行非正式訪問。訪問期間，習近平同金正恩舉行會談。這是金正恩參觀“率先行動 砥礪奮進——十八大以來中國科學院創新成果展”。新華社
分享
新華社報導，北韓領導人金正恩日前與中國國家主席習近平舉行會談時表示，致力實現半島無核化，是北韓始終不變的立場。當前朝鮮半島形勢開始向好發展，是北韓主動採取措施緩和緊張局勢。

金正恩強調，如果南韓和美國以善意回應北韓的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，「半島無核化問題是能夠得到解決的」。

中國官媒新華社今天早上7點35分發布新聞，證實金正恩應習近平邀請，於3月25日至28日到中國進行「非正式訪問」，兩人並在訪問期間於人民大會堂舉行會談。

報導指出，習近平、金正恩兩人在會中通報了各自國內形勢，並就國際和朝鮮半島形勢深入交換意見。

習近平指出，今年以來，朝鮮半島形勢發生積極變化。北韓為此作出了重要努力，中方對此表示讚賞。在半島問題上，中國堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。

中國呼籲各方支持半島北南雙方改善關係，共同為「勸和促談」作出切實努力。中方願在半島問題上繼續發揮建設性作用，同包括北韓在內的各方一道努力，共同推動半島形勢走向緩和。

金正恩表示，當前朝鮮半島形勢開始向好發展，北韓主動採取了措施緩和緊張局勢，提出了和平對話建議。「按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是北韓始終不變的立場。」

他說，北韓決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話，舉行朝美首腦會晤。

金正恩強調，如果南韓和美國以善意回應北韓的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，「半島無核化問題是能夠得到解決的」。

他並表示，在這一進程中，北韓希望同中方「加強戰略溝通」，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定。

北韓金正恩習近平

相關新聞

新華社公布握手照證實 金正恩應習近平邀請訪問北京

2018-03-28 08:01

金正恩訪北京會習近平 美國白宮：中方已告知

2018-03-28 09:03

習近平：金正恩此時訪問時機特殊、意義重大

2018-03-28 08:04

中共官媒公布：習近平與金正恩舉行會談

2018-03-28 08:02

傳北韓撤離核試驗場軍隊部署 擬關閉實驗坑道？

2018-03-28 07:49

傳金正恩密訪北京 美國務院：中國未證實

2018-03-28 05:40

金正恩訪陸？ 美國無法證實… 期待「川金會」

2018-03-28 00:26

累積對美談判籌碼 北京支持金正恩才能生存下去

2018-03-28 00:23

金正恩密訪？ 大陸並未否認

2018-03-28 00:20

北韓神祕列車 昨天下午駛離北京

2018-03-28 00:15

傳金正恩北京會習近平 參觀中關村、遊訪天壇...

2018-03-28 00:08

韓媒：金正恩訪北京會習近平 妻子胞妹隨行

2018-03-27 22:59

川普金正恩會面地點 北京或成選項

2018-03-27 22:56

北韓神秘列車 金氏家族一貫愛用

2018-03-27 22:35

影／金正恩結束北京訪問 車隊離開北京

2018-03-27 21:29

金正恩或胞妹訪北京 美中韓一問三不知

2018-03-27 18:39

附庸國見宗主國？ 中國展現對北韓影響力

2018-03-27 17:26

陸外交部未否認 金正恩傳已離開北京

2018-03-27 16:01

美媒好奇 中國祭出什麼手法讓金正恩突訪北京

2018-03-27 15:56

金正恩訪陸 今離開北京？

2018-03-27 14:44

傳金正恩參觀中關村高科技園區 估計今離開北京

2018-03-27 14:20

金正恩抵北京? 白宮、青瓦台：無法證實

2018-03-27 14:08

金正恩傳訪中 車上是否本尊料28日揭曉

2018-03-27 13:49

影／北韓金家火車現身北京？金正恩傳密訪大陸

2018-03-27 13:45

青瓦台不願證實金正恩訪中 高官：知道也不能說

2018-03-27 12:34

金正恩訪中？ 港媒：北韓高層官員已晤中共領導人

2018-03-27 11:16

中國疑封鎖金正恩訪問消息 微博禁搜朝鮮

2018-03-27 11:04

金正恩傳訪中 港媒：已晤北京領導人

2018-03-27 10:48

金正恩突訪北京？「北韓專列」惹猜疑

2018-03-27 10:47

北韓高官訪中 南韓媒：非金正恩而是胞妹

2018-03-27 10:38

彭博證實金正恩訪中 北京打什麼算盤？

2018-03-27 09:52

金正恩傳訪中 神秘列車有美女端龍蝦宴客

2018-03-27 09:47

傳金正恩一號專列訪中國 韓媒關注報導

2018-03-27 09:02
看更多

熱門文章

一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

2018-03-27 16:38

新華社公布握手照證實 金正恩應習近平邀請訪問北京

2018-03-28 08:01

不出七天！中國失控「天宮一號」將墜毀地球

2018-03-27 11:47

習近平：金正恩此時訪問時機特殊、意義重大

2018-03-28 08:04

彭博證實金正恩訪中 北京打什麼算盤？

2018-03-27 09:52

產經新聞：共黨當局證實 金正恩訪北京

2018-03-27 22:19

美媒好奇 中國祭出什麼手法讓金正恩突訪北京

2018-03-27 15:56

金正恩傳訪中 神秘列車有美女端龍蝦宴客

2018-03-27 09:47

北韓高官訪中 南韓媒：非金正恩而是胞妹

2018-03-27 10:38

中共空軍神威大隊 出動12架轟6K長程訓練

2018-03-27 19:55

曹操墓地面建築曾被拆毀 可能與曹丕有關

2018-03-27 15:14

青瓦台不願證實金正恩訪中 高官：知道也不能說

2018-03-27 12:34

陸外交部未否認 金正恩傳已離開北京

2018-03-27 16:01

影／金正恩結束北京訪問 車隊離開北京

2018-03-27 21:29

傳金正恩參觀中關村高科技園區 估計今離開北京

2018-03-27 14:20

北韓神秘列車 金氏家族一貫愛用

2018-03-27 22:35

傳金正恩北京會習近平 參觀中關村、遊訪天壇...

2018-03-28 00:08

金正恩訪中？ 港媒：北韓高層官員已晤中共領導人

2018-03-27 11:16

中國公民不聽勸去險區 當局將不再免費救

2018-03-27 16:16

陸82歲科學家張彌曼 領獎致詞成網紅

2018-03-27 13:00

天宮一號7天內撞地球 人被擊中機率幾近零

2018-03-27 17:31

涉南海主權爭議 越南叫停「紅海行動」

2018-03-27 10:02

一盆花開500朵 台灣路華蘭園抱走上海國際蘭展總冠軍

2018-03-27 10:59

張小月接掌海基會 對岸「已讀不回」

2018-03-28 00:42

中共官媒公布：習近平與金正恩舉行會談

2018-03-28 08:02

影／北韓金家火車現身北京？金正恩傳密訪大陸

2018-03-27 13:45

金正恩突訪北京？「北韓專列」惹猜疑

2018-03-27 10:47

羅艾斯訪台 劉結一：打台灣牌愚弄台灣同胞

2018-03-27 17:14

附庸國見宗主國？ 中國展現對北韓影響力

2018-03-27 17:26

北韓神祕列車 昨天下午駛離北京

2018-03-28 00:15

金正恩訪陸 今離開北京？

2018-03-27 14:44

金正恩訪北京會習近平 美國白宮：中方已告知

2018-03-28 09:03

韓媒：金正恩訪北京會習近平 妻子胞妹隨行

2018-03-27 22:59

金正恩傳訪中 港媒：已晤北京領導人

2018-03-27 10:48

城市交流不該牽涉兩岸事務？ 柯P：那條線實在難畫

2018-03-27 11:57

金正恩或胞妹訪北京 美中韓一問三不知

2018-03-27 18:39

川普金正恩會面地點 北京或成選項

2018-03-27 22:56

人民幣官價急升 創兩年半高點

2018-03-28 01:18

金正恩傳訪中 車上是否本尊料28日揭曉

2018-03-27 13:49

累積對美談判籌碼 北京支持金正恩才能生存下去

2018-03-28 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top