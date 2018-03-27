美國駐北京大使稱 中美將就貿易問題進行協商

2018-03-27 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《財新網》報導，美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）27日在媒體採訪會上表示，即使川普宣布了貿易措施，距離決定具體徵收關稅目標產品還有一段時間。在這期間，雙方有機會就困難問題進行磋商；關鍵在於中國降低貿易門檻，擴大美國商品市場准入，縮小美國對中國貿易逆差，而這其實是一次雙贏的機會。

報導稱，布蘭斯塔德在採訪會上表示，美國希望與包括中國在內的交易夥伴，建立平等互惠、以結果為導向的經貿關係。中國一直強調開放，但目前美方並沒有看到曾經作出的承諾得到落實，或者落實的速度不夠快，川普此次行動的目標就是讓中國儘快落實承諾。

財新網指出，在布蘭斯塔德看來，中國目前正在由數量為基礎，轉變為品質為基礎的經濟發展模式。隨著中國中產階級不斷擴大，醫療器械等先進優質的美國產品如果能夠進入中國市場，可以提高中國人的生活品質，同時也可以降低貿易逆差，對雙方而言都有好處。

美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）25日在接受美國媒體採訪時也表示，對中美間達成協議「謹慎樂觀」；若達成協議，就不會施加川普日前宣布的對中國進口品的關稅。《華爾街日報》並報導，米努勤正考慮訪問北京，以推進談判。

對於中美未來具體談判進程，布蘭斯塔德表示，中美之間一直在進行協商談判，米努勤、中國國務院副總理劉鶴，以及美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）是主導人物，美國301備忘錄簽署後，會留出15天清單制定，30天公示時間，在這段時間期間，雙方將有機會就困難問題進行磋商。

布蘭斯塔德並強調，川普是商業背景出身，他曾經出過一本名為《交易的藝術》的商業著作，川普希望的是中國可以作出一些改變和調整，最終可以是一個雙贏的結局：讓中國消費者能夠消費美國的安全食品和其他產品，同時為美國創造工作機會，幫助美國農民和工人。