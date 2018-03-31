藍委提案修刑法 虐童致死可處死刑

2018-03-31 17:45 中央社 台北31日電



國民黨立委王育敏(右)。圖/王育敏辦公室提供 分享 facebook 國民黨籍立委王育敏今天表示，虐童事件頻傳，她與國民黨籍立委林為洲已共同提案修改中華民國刑法，加重虐童刑責，若虐童致死，最高可處死刑。

最近虐童事件頻傳，國民黨籍立委林為洲、王育敏今天在立法院召開「三個守護盾，孩子安全免憂慮」記者會，提出相關修法主張。

王育敏表示，她在本會期已經與林為洲共同提出中華民國刑法第286條修正案，加重虐童的刑責，從原有可處5年以下有期徒刑，提高為6個月以上5年以下有期徒刑。且新增若虐待兒童導致兒童死亡，最高可處死刑，目前法務部版本最高只到無期徒刑。

林為洲表示，據衛福部統計去年前三季的兒童及青少年通報保護案有4萬4200件，兒虐致死人數高達15人，這些數據都顯示保護國家未來主人翁的重要性。

王育敏表示，將提出兒童及少年福利與權益保障法修正草案、幼兒教育及照顧法修正草案，明文規定托嬰中心需裝設監視攝影設備，讓托嬰中心環境無死角，以及要求政府相關單位必須建置托育及教保人員的資料庫，提供民眾查詢。

林為洲表示，他過去也曾透過臨時提案要求衛福部儘速研議在幼托機構裝設監視攝影器及調閱辦法，在發生受傷情事時，能還原經過，保護各方權益。

王育敏表示，衛福部統計近10年來，兒虐案通報量急遽增加2.84倍，但其中親友、鄰居、社會人士的通報量卻逐年遞減。她說，重大兒虐案有9成都發生在學齡前兒童，必須仰賴鄰里及社區關注，未來將要求相關部會研議提升兒虐通報機制。（編輯：張均懋）