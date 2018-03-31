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回響／聯晚兒虐專題 藍委推兒少三修法守護兒童

2018-03-31 10:07聯合報 記者徐偉真╱即時報導

虐童事件頻傳，國民黨立委王育敏、林為洲今天表示，共同提出刑法第286條的法律修正草案，不僅提高虐童的刑責，若凌虐致死更最高可處以死刑，杜絕「殺童不會判死」的僥倖心態，也希望以提高刑責杜絕更多悲劇，「這個會期一定會推這個修法」。

4月4日兒童節即將到來，林為洲、王育敏今天共同舉行記者會，提出兒少權益相關的修法主張，兩人表示，要從司法正義面、托育環境面及通報機制面等3個面向，建構3層守護盾，讓所有台灣的孩子都能夠健康成長、快樂學習。

王育敏說，《聯合晚報》最近推出兒虐專題，近日在新聞上看到不只虐童，更接連爆發幼托機構虐嬰事件，幼托人員對毫無反抗能力的嬰幼兒施暴，讓家長心生畏懼，為了建構安全的幼托環境，她之後將和林為洲共同提出「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，明文規定托嬰中心需裝設監視攝影設備，讓托嬰中心環境無死角，「不然孩子被強行灌食都不知道」。

此外，王育敏表示，雖然衛福部及教育部皆有針對托育人員、教保人員進行消極資格或是不適任的登錄，不過相關資訊並未公開給民眾查詢，家長仍無從挑選優質的托育場所，為了避免孩子處在不安全的環境中，她還會提出「兒童及少年福利與權益保障法」及「幼兒教育及照顧法」修正草案，要求政府相關單位必須建置托育及教保人員的資料庫，提供民眾查詢，並加強主管機關、機構或幼兒園的查證義務，強化托育人員品質。

王育敏說，根據衛福部統計，近10年兒虐案通報量暴增2.84倍，但其中親友及鄰居、社會人士的通報量卻幾乎逐年遞減，通報比率過低，恐錯失黃金救援時間，但偏偏重大兒虐案中，有9成都是學齡前兒童，是學校、教師無法察覺的死角，更仰賴鄰里及社區的關注，每個人都多一點關懷，才能讓受虐兒童有獲救的機會，未來將要求政府相關部會參考日本導入LINE等社群軟體的通報管道，研議兒虐通報機制，簡化通報流程，更能強化社會安全網。

國民黨立委林為洲(左)、王育敏(右)舉行記者會，表示將共同提出兒少三修法，守護兒...
國民黨立委林為洲(左)、王育敏(右)舉行記者會，表示將共同提出兒少三修法，守護兒童。記者徐偉真／攝影
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王育敏托育虐童

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