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爸媽不愛了 打官司…四成「球球兒」被迫選邊站

2018-03-31 00:27聯合報 記者林良齊／台北報導

在爸媽分居、離婚訴訟衝突中被拉扯的孩子，現代婦女基金會稱其為「球球兒」。 圖／現...
在爸媽分居、離婚訴訟衝突中被拉扯的孩子，現代婦女基金會稱其為「球球兒」。 圖／現代婦女基金會提供
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在父母分居、離婚訴訟中被拉扯的孩子被稱作「球球兒」，現代婦女基金會昨發布統計顯示，近四成球球兒被迫在爸爸媽媽之間選邊站；逾兩成二有發展退化、拒絕上學等情況；超過一成有說謊的習性。

現代婦女基金會發起「同心守護球球兒─高衝突家庭協助計畫」（詳見https://goo.gl/b9etjZ），提供包括兒童諮商、親子會面協助、親職諮詢等服務，幫助離異父母改善親子關係、讓球球兒正常發展。

基金會統計，去年服務的八千個家事案件中，四成一為婚姻失和須透過訴訟離婚而來諮詢的夫妻，逾五成案件是因為監護、探視孩子，夫妻須對簿公堂。

現代婦女基金會家事服務中心督導黃心怡表示，長期處於父母爭訟高衝突中的球球兒，身心發展會受到極大影響，包括容易自卑、沒自信，或人際互動出現狀況；也有部分孩子被迫選擇爸爸或媽媽，被一方洗腦或妖魔化對方，甚至完全斷絕其中一方的連繫，被迫仇視父或母。

黃心怡說，爸媽即使分手，孩子仍希望與雙方維持原有關係，但案件進入法院後常使家庭紛爭愈演愈烈，離婚夫妻如能開啟溝通的橋梁，就能成為「合作父母」，對孩子適應離婚有很大的幫助。她建議，曾經歷過高衝突的父母，要透過不斷練習，才可能放下對立成為「合作父母」。

離婚現代婦女基金會夫妻

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