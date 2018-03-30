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兒虐悲歌／遭父母軟禁15年 她被活活餓死

2018-03-30 14:26聯合晚報 記者蔡佩芳／東京報導

日本駭人聽聞兒虐案不罕見，每年逾上百名兒童遭虐死，小兒科學會甚至推估超過350人...
日本駭人聽聞兒虐案不罕見，每年逾上百名兒童遭虐死，小兒科學會甚至推估超過350人。圖並非當事人。 圖片來源／123RF
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一天一餐 33歲死者只剩19公斤

2017年12月下旬，全日本正準備歡度新年連假時，大阪府寢屋川市一對夫婦將女兒長期監禁活活餓死的新聞，讓過年的歡愉氣氛變得沉重。遭逮捕的柿元泰孝夫妻將女兒監禁在家中搭建的組合屋至少15年，有吃剩的廚餘才餵她，多數時間一天只給一餐。當警方發現時，33歲的遺體宛如木乃伊，只有19公斤。

類似駭人聽聞的案件並不少見，去年下半年也發生一起媽媽用水泥灌桶封藏4名親生兒、並與屍桶共同生活20年的驚人案件。在日本，每年遭虐待死兒童數至少百人，日本小兒科學會推估實際數字應超過350人。

社福能量不足 平均1人承辦150案

自日本政府1990年開始進行兒童受虐通報統計以來，26年間官方統計數字只升不降。過去10年間數字膨脹了三倍，2015年首度突破10萬件，2016年激增到12萬件。

社福能量不足、未通報黑數高，加上法律不足以扼制犯行，讓兒虐問題成為日本社會嚴峻考驗。

「Tink Kids-兒童虐待、性犯罪掃除會」指出，兒童福祉司人員平均一人手上都有將近150個承辦案件，無力逐一進行家庭訪問與後續追蹤，導致遏止成效不彰。甚至有經警方通報的受虐兒，在通報1年3個月後被虐致死的案例。

日本通報的兒虐事件集中在大城市，2016年前三名分別為大阪府1萬7743件、東京都1萬2494件與神奈川縣的1萬2194件，數量最少的鳥取縣為84件。都會地區收容能量無法負荷，即始受理卻一床難求，卻必須轉送其他縣市收容。

厚生勞動省去年9月公布2016年度兒童諮詢所受理的兒虐案件統計，總數為12萬2578件，較2015年激增19%。其中以心理虐待案件最多共6萬3187件，比前年度大幅增加三成，在兒虐案件中占了近半數；其次是身體虐待3萬1927件、增加12%，棄養忽視2萬5842件、性虐待1622件。近五成的心理虐待，因身體沒有受到傷害不易查覺，成為最棘手的案件。

日本厚生勞動省將兒童虐待區分為四大類：心理虐待（如隨意怒罵、羞辱、威脅、差別待遇等）、身體虐待（隨意踢打、掐脖子、水溺等行為）、性虐待以及刻意忽視（無視存在、不提供飲食、生病不就醫等）。

大阪木乃伊棄養受虐兒

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