兒虐悲歌／日擬建社群通報機制 多救孩子

2018-03-30 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡佩芳 ／東京報導



日本政府擬在LINE等交流網站（SNS）上設立受虐兒通報機制，希望提高通報率。 美聯社 分享 facebook

導入LINE為兒虐通報管道 希望提升受虐兒的報案數

日本兒童虐待問題日益嚴重，但受虐兒本人對外求助的比率卻不到1%。日本政府正研議建置LINE等交流網站（SNS）受虐兒通報機制，希望提高通報率，早日發現甚至提前預防可能出現的兒虐事件。

如何增加通報管道效能一直是日本政府研議的重要課題，2015年日本政府將全國通用諮詢專線由10碼縮減為「189」三碼後，當年兒童諮詢所受理的通報件數增加16%達10萬3286件，2016年更達到12萬2578件、增加19%。數字暴增除了反映問題日益嚴重，也代表通報系統改善。

但數據也顯示了另一個問題。根據厚生勞動省統計，日本各地兒童諮詢所受理的兒虐事件中，約四成是經由警察單位轉介，換言之，大多已受虐嚴重，可能經鄰居舉報後警方介入的個案。2015年受虐兒本人向諮詢所求援的案件僅930件、不到百分之一。

厚生勞動省分析，諮詢專線減為3碼，但當事人使用率仍低，顯示大多數當事人可能難以啟齒求援，須設法尋找其他可與當事人連結的有效管道。

另根據內閣府統計，受虐兒中就讀小學以上者占57%，日本中小學生平均有五成使用智慧手機；總務省調查也顯示，十多歲青少年使用手機講電話時間每日僅2.7分鐘，但使用LINE等SNS的時間則長達58.9點分鐘，建置SNS通報系統或許可望增加受虐孩童本人的通報。

日本文部科學省去年也決定編列預算，補助地方自治體設置SNS諮詢窗口，作為校園霸凌通報的另一個新管道，具體做法由各縣市規畫。部分地區已經早一步試行，例如千葉縣柏市去年6月開始試導入「STOPit」App做為霸凌通報管道，兩個月便收到逾50件；相較市政府電話窗口2015年全年受理24件，通報量成效是電話的12.5倍，通訊軟體在校園霸凌通報已展現初步效果。

此外，提升社福能量也是日本政府積極改善的重點。厚生勞動省為加強兒童養護機構的運作效能，2018年相關預算增列36億日圓達1230億日圓，更是23年來首度擴增地方公務員人數，增加社福人力；文部科學省也編列預算，將具備社會福祉士、精神保健福祉士資格的兒童福利專家人數擴充五成達7500人，以任務需求方式派往教育委員會、兒童諮詢所或到學校進行服務。

日本2016年也修訂了兒童福祉法，賦予二、三級的地方自治體成立兒童相談所等機構的義務，希望增強社會保護網。