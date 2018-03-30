兒虐悲歌／1874年「小瑪麗」 喚醒冰凍的紐約

2018-03-30 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張加 ／華盛頓報導



「我不知道我幾歲，我爸媽都過世了...我冬天沒有鞋子或襪子。」

美國聯邦兒童局今年發布的資料顯示，2016年約有67.6萬名兒童受虐待或忽視，比前一年度增加1%，轉介給兒童保護服務機構的指控虐待案件數量則增加4%。

兒童局指出，轉介兒虐案件數量增加有幾個可能原因，包括實施新的服務（熱線或呼叫中心）、監控工具與改善員工訓練等；此外，部分州表示，一些引人注意的案件提高了公眾對兒虐的意識，導致案件增加。

美國50州、首都華盛頓哥倫比亞特區和美國領土都有關於虐待與忽視兒童的法律，要求某些專業人員與機構，將可疑的虐待行為轉交給兒童保護服務機構（Child Protective Services，CPS）。

美國防止兒虐制度的起點，是1874年的「小瑪麗」（Mary Ellen Wilson）案。當時10歲的小瑪麗曾說，「我不知道我幾歲，我爸媽都過世了。我冬天沒有鞋子或襪子，我不得出去。」她還說，她稱為媽媽的人，幾乎每天鞭打她，在她身上留下黑色與藍色的傷痕，還曾用剪刀在她額頭畫了一刀。

1873年冬天，一位傳教士在走訪時聽到小瑪麗的境遇，決定出手幫忙，但警察局等機構以無權干涉家庭事務為由，拒絕傳教士的請求，最終在動物協會工作的律師幫助下，小瑪麗才得到妥善安置。小瑪麗最終結婚，有了自己的家庭，她1956年去世，享年92歲。

「小瑪麗」案讓社會意識到兒童須受保護，1875年紐約成立「紐約兒童虐待預防協會」（NYSPCC）。據NYSPCC網站介紹，這是全世界第一家兒童保護機構，專門處理兒童問題。