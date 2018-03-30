兒虐悲歌／強制舉報護童 美仍頻傳兒虐

2018-03-30 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張加 ／華盛頓報導



美國擁有「強制舉報制度」，但仍頻傳虐兒事件。 圖片來源／123RF 分享 facebook

美國防止虐童的法律與政策相對許多國家成熟完善，尤其「強制舉報制度」讓美國社會形成「保護兒童，人人有責」，但仍不時傳出虐童案件。近期加州父母監禁、虐待13名子女，讓建立兒童保護制度逾百年的美國，意識到預防兒虐，還有不少改善空間。

成立於1875年、美國第一家保護兒童民間組織「紐約兒童虐待預防協會」（NYSPCC）的政府關係主任福雷斯特（Stephen Forrester）提出幾項改善方向，包括：加強監管私立學校、增加虐童者罰則、提升兒童保護領域工作者的專業等。

據紐約時報報導，一名17歲少女今年1月逃出南加州的家，向警方講述她的父母特平夫婦囚禁她和另外12名兄弟姊妹，讓年齡在2歲到29歲不等的七名成人與六名兒童疏於照顧、營養不良。

特平在州政府登記在家經營一所私立學校，唯一入學的兒童就是自己的孩子。

封閉系統為犯罪溫床

福雷斯特受訪時表示，雖然他不清楚加州的法律，但任何封閉系統對兒童都存在風險，若登記為私立學校，政府機構就應檢視這所學校的品質，而加強管理私校應該是個好方法，因為私立與公立學校的學生，應該獲得同樣的安全保護。

福雷斯特也指出，若父母毆打孩子，可能被指控犯傷害罪或危害兒童罪，然而危害兒童罪屬輕罪，在紐約只能判處一年以下監禁，重罪則可處以一年以上監禁。

美國聯邦政府訂立各州必須遵守的《美國兒童虐待預防與處理法案》（Child Abuse Prevention and Treatment Act，CAPTA），各州也分別立法制定該州的防止虐童法律，且各州的制度不同。

加強社區保護網

美國如何把防止兒虐做得更好？聯邦兒童局透過電郵回覆表示，CAPTA建立了以社區為基礎的防止虐童計畫，資助50州、首都華府、美國領土加強社區預防重點計畫，包括自願家訪、家庭資源或支持計畫、育兒教育、喘息等；也運用資金提升公眾對兒虐的意識，辦理相關活動，如每年4月的「全國防止兒童受虐月」。

福雷斯特說，兒童保護不僅需要專業人士，一般社區也要參與，但美國卻在「人」方面，面臨挑戰。

福雷斯特建議，應提高兒童保護制度領域工作者的專業資格及薪資，讓更多人願意投入。目前兒保人力流動率仍高，大多數人撐不了幾年，因為令人心力透支，必須讓工作變得更有吸引力，讓人們認為值得才行。

救援機制要溝通

此外，福雷斯特說，虐兒案件舉報者須獲得某種程度的法律豁免權。例如醫師可以就孩子是否遭虐發表意見，卻沒有豁免權，有時醫師會遭起訴，造成許多醫師不願進入兒保領域。免除醫師的法律責任，是兒童保護制度的一個改善方向。

福雷斯特建議台灣，應避免建立一個不溝通的機制，國家（或各州）教育、醫療、兒童保護、執法等系統應要能溝通，才能拯救兒童。