兒虐悲歌／借鏡歐洲經驗 找出哭泣的孩子

2018-03-30 14:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮克芸 ／綜合報導



歐洲兒虐案例居高不下，雖然各國建立不同機制，但僅10%受到兒童保護機構的注意。 圖片來源／123RF 分享 facebook

歐洲是福利國家典範，虐兒案例卻未因福利措施完備而較少，相反的，世界衛生組織歐洲區域辦公室去年統計，歐洲兒童遭虐情況嚴重，22.9%的孩童受到身體虐待，29.1%受情緒虐待，9.6%受性虐待，且估計這些案例中，僅10%受到兒童保護機構的注意。

從保護兒童的立場來看，有人認為，如果規定社會中某些人有義務通報疑似虐兒案例，及早發現，就能減少受虐兒的痛苦。荷蘭及愛爾蘭正有這種思維。

荷蘭／強制醫師篩檢兒虐

荷蘭是全世界唯一實施強制醫師篩檢兒虐案例的國家，2011年起，荷蘭所有急診室及家醫科醫師在治療兒童時，都必須填寫兒虐篩檢問卷，如果問卷中有一個問題發出警訊，相關單位就展開進一步調查。

但強制通報必定能為兒童提供最多保護嗎？專家表示，未必見得。荷蘭醫學研究人員瑪兒婕．史郝騰（Maartje Schouten）去年分析該國烏特勒支市五名醫師的5000份兒虐篩檢問卷後發現，每100件疑似案例中，有92例並無事實根據；而實際虐兒案例中，有1%並非透過篩檢被發現。

換句話說，多數被懷疑虐兒的家長，後來證實是錯認，而將大批社工人員配置在過濾查證疑似案例上，從資源有限的角度來看，專家認為並不明智。

愛爾蘭／設立新法義務通報

愛爾蘭去年12月11日起實施新法，規定所有與兒童相關的個人及組織，包括教師、醫師、護士、心理學家、員警、寄養家庭照顧者、社工人員、神職人員等，都有義務把疑似兒虐案例，以書面通報政府主管機關「兒童及家庭事務局」（Tusla）。為此，Tusla今年的年度預算比去年增加4000萬歐元（約台幣14.6億元），達7.53億歐元，員額也增加300人。

過去20多年來，愛爾蘭教會及義工組織曾發生許多兒虐案例，但政府始終沒有積極對策，一般民眾也習慣保持緘默。上述新政策的初衷，就是扭轉現狀。

此法受到許多兒童保護機構的歡迎，但不少社工認為，政府對負有通報義務的人員初期只提供90分鐘的線上學習，教他們辨識兒虐跡象及通報流程，成效令人懷疑。

不過，新法實施前各方擔心誤報案例遽增、導致社工因大批查證工作而疲於奔命情況，在實施後初期並未出現，六周僅約1100件通報疑似案例，遠比先前預估的數萬件少，主管單位對未來政策成效的信心大增。

在缺乏兒虐強制通報系統的國家中，德國的「風險兒童資訊系統」（RISKID）提供了另類解方。

這套系統要從2005年德國杜伊斯堡發生的兩起悲慘虐兒案例說起。當年，杜伊斯堡及周邊地區有五名兒童死亡，其中兩例特別悲慘：一個嬰兒在受虐半年後餓死，另一個4歲女孩被關起來銬在床上，飽受凌虐，最終也是餓死。

兒科醫師、法醫及檢察部門檢討後發現，受虐個案家長在子女死亡前雖曾帶子女就醫，但經常更換醫師，造成每一位醫師都未能在收治初期迅速做出正確診斷，阻止悲劇發生。兒科醫師考納斯基（Ralf Kownatzki）和警官史普林格（Heinz Sprenger）因此聯手發起線上資訊網RISKID，期待醫師聯合起來，分享受虐兒資訊，堵上兒虐通報的漏洞。

RISKID在2005年於杜伊斯堡成立，當地合格醫師可申請加入，系統內醫師可向青少年福利機構傳遞訊息，但警方或青少年福利機構等皆不得進入此系統，以免破壞醫師與提供資訊的兒童家長間的信任關係。2011年以後，這套系統開放讓德國其他地區醫師加入，截至去年5月，加入的醫師已有270名。

它的運作方式如下：當醫師懷疑自己診治的兒童可能遭虐時，可登入系統，看看是否有其他醫師也曾懷疑那個孩子遭虐，如果有，兩位醫師可以電話聯繫討論，或在系統中輸入疑似受虐兒的詳情，包括患者的姓名及出生日期，以供其他醫師參考。

RISKID系統雖然立意良善，創辦人考納斯基和史普林格還曾在2009年獲德國聯邦刑警聯盟頒獎，表彰他們在安全議題上的卓越貢獻；但按德國現行法律，醫師除非取得家長同意，否則不得向任何人透露病患資訊，這在許多案例中，等於是要求醫師取得施暴者的同意，才能與同儕分享兒虐資訊。如此一來，部分醫師因擔心有洩密之虞不願加入RISKID，有識之士則期待地方政府修法，提出更明確的規範。

德國小兒科醫師柏可哈德．勞倫斯（Burkhard Lawrenz）接受「德國之聲」訪問時說，就算法規改善，在減少虐兒上，最重要的人還是耳聰目明的醫師，因為「虐待兒童是一種刑事犯罪，但主要是一種醫療診斷」，醫師在其中的關鍵角色不言可喻。