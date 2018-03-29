兒虐悲歌／社福齊呼 設兒童專責機構

2018-03-29 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



「兒童沒有主動對外求助的能力，是建立跨部會的兒童專責機構的時候了」。台灣世界展望會、兒童福利聯盟、家扶基金會等齊聲呼籲，應在行政院下設置跨單位的兒童專責單位。

內部政兒童局102年7月22日停止營運，雖經社福團體連署後，在行政院下設置兒童小組，但每年僅開四次會。

台灣世界展望會處長胡婉雯表示，常設性的兒童專責單位有固定預算，可以建立未來整體性的方向並注重兒少主體性，當然是好事。但目前衛福部是功能導向，沒看到以兒少立場的規畫，如果組織改造時能思考兒少的主體性、家庭的支持，並在較高的位階有獨立預算，整體規畫國家的托育、就學、就養、特況、少年、福利等，較能保障兒少權益。

兒盟執行長陳麗如表示，內部政兒童局裁撤後，兒童業務分散在各部門，如高風險家庭兒童屬衛福部社家署管轄、兒虐屬保護服務司、失蹤兒童協尋屬警政單位，「應盡速設立兒童專責單位」，讓兒虐事務有更多跨單位的協商、合作。

家扶基金會執行長何素秋說，政府往往因兒童沒有選票，就犠牲兒童的權益；兒童沒有主動對外求助的能力，「是建立跨部會的兒童專責機構的時候了」。另外，應提倡兒童是公共財，兒童是獨立個體，不是家庭的附屬物或是任何人的財產。美國是三級單位管理兒童專責事務，台灣不僅是四級單位，業務更是功能導向，應在行政院下設立常設性的兒少專責機構。

另外，高風險家庭方案年底將走入尾聲，未來將把兒少保護及高風險家庭方案合併在「社會安全網」中。暨南大學社工系副教授吳書昀表示，現行法律對兒少保護及高風險家庭訂有不同的責任通報系統，合併前應先修法，才不會導致部分個案未被通報，成漏網之魚。