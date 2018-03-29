兒虐悲歌／司法院：兒虐案只要證據確鑿 不會無罪

2018-03-29 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 王宏舜 ／台北報導



曾有學者感慨「連老樹都要編號，一棵一棵去保護，可是我們的小孩，卻沒有相對應的保護！」有醫師質疑兒虐案件定罪率低，建議檢察署、法院設專責兒少保護檢察官和法庭；司法院強調，只要證據確鑿，加害人不可能無罪。

有醫師質疑兒虐案件定罪率低，圖為遭虐死男童王昊的姑姑王薇君，帶著他生前受虐照片在司法院靜坐，表達對司法制度的控訴。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

實務上，各地檢署早設有婦幼專組 ，各地院也有家事法庭。高檢署表示，受理兒虐案時發現，一些兒童可能還不具表達能力，醫師的專業鑑定就非常重要。兒虐案也比照性侵害案，會進減述流程，且由心理諮商師陪同詢問。

前年2月13日，一名劉姓女子嫌丈夫和前任女友生的兒子「不吃飯」，拿長柄刷杖打四歲男童致死；社工到家訪查，發現五歲的小姊姊也遭「浸熱水」燙傷，士林地檢署依傷害致死罪起訴劉女，士林地院判12年6個月徒刑。劉女一家人住陽明山，是父親將兒子送醫才曝光。

目前若有鄰居通報家暴，家事法官會核發保護令，如有傷害甚至死亡等情事，則由刑事庭處理。兒童及少年福利與權益保障法規定，醫事等人員發現兒童遭受傷害，應在24小時內通報。劉案就是醫院、救護人員發現男童傷勢可疑，才曝光。但有法官舉劉家為例，這家人住在「空曠的地方」，難有鄰居會發現兒童遭虐。

一名家事庭法官說，曾遇到一名全身是傷的孩童，孩子腦水腫，父母卻都說「不知道是誰打的」，但父母負有照顧義務，刑法也有不作為犯的規定，這涉及過失傷害。

但旁人要發現兒虐並不容易，有鄰居聽到孩童哭鬧聲，通報警察或社工；刑事訴訟法雖規定「有事實足認被告或犯罪嫌疑人確實在內」可逕行搜索，但員警很少因小孩哭鬧就破門，因為很可能只是父母在管教小孩，如何開放前端救援可能性，有討論空間。