兒虐悲歌／兒虐黑數多 約為通報的3到6倍

106年前三季通報的兒少保護案件有4萬4200件，其中由醫事人員通報的僅占6%。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

衛福部統計，106年前三季兒童及青少年通報保護案件有4萬4200件，其中由醫事人員通報的共2692件，僅占6%。醫師認為，兒少保黑數約為通報量的三到六倍，真正人數可能遠超過想像。

衛福部心口司前司長陳快樂三年前成立「兒少保護醫療服務示範中心」，在台大林口長庚、彰基、雲林台大分院、高雄榮總、花蓮慈濟等六家醫學中心設置平台，由兒科、骨科、精神科、急診等醫師，以及社工、心理諮商師及個案管理師組成醫療團隊。

但成為示範中心對醫院，是吃力不討好的任務，因經費有限、缺人缺錢，其中一家醫院幾個月後主動退場，另四家醫院則各憑本事找尋資源，但仍有醫師、醫護人員願意投入兒虐醫療及預防。

「三到六倍還是低估的數字！」彰化基督教醫院兒童急診科醫師、彰基兒少保小組召集人楊文傑表示，彰化基督教醫院所在的中部地區屬農業縣市，幾乎每個月都有個案送醫，有些家長藉酒消愁，一喝了就失控。

楊文傑也點出醫療人員面對懷疑個案時的無奈和困難 ，醫師沒有調查權，經常無法問得太詳細，家長或個案關係人沒必要對醫師說實話。

彰基小兒神經科醫師張通銘也有相同看法，建議最好每個區域都訓練一批有檢調資格的醫師。另外，醫界、法界必須多互動，若彼此都沒追根究柢的精神，個案很容易不了了之。當個案能在第一時間被發現、曝光，就有機會阻止減少不幸。

楊文傑表示，據兒少法規定，醫事人員要24小時通報，沒通報可罰6000元至3萬元，但實際是家長不見得配合。參與兒少保工作的人，多數是出於愛心想幫忙，但社工、醫護人員、個管師，「沒做好要開罰，做又缺人員、經費，有時還會受到人身攻擊與威脅」。

楊文傑為第一線兒少保工作人員說話，希望多給他們鼓勵，另外也要讓檢察官願意帶頭辦案，加上社會資源、醫院投入，每個環節都銜接起來，才能讓更多個案被救起。