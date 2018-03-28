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兒虐悲歌／醫師扮柯南 兒虐難遁形

2018-03-28 14:35聯合晚報 記者彭宣雅／彰化報導

彰基兒少保護小組召集人楊文傑表示，兒少保護小組的成立能有效防止悲劇發生。 記者黃...
彰基兒少保護小組召集人楊文傑表示，兒少保護小組的成立能有效防止悲劇發生。 記者黃仲裕／攝影
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彰化基督教醫院兒少保小組召集人、兒童急診科醫師楊文傑表示，急診醫師須仔細檢查、盤問不尋常的患者。若患者有超過三次急診外傷紀錄，且病史不一致或病史與身體檢查不符，甚至延遲就醫，或是一歲以下幼兒有骨折、頭部外傷等，就必須提高警覺，懷疑可能是受虐的兒少個案。

彰化基督教醫院在去年5月成立「兒少保小組」，結合兒童急診、兒童外科、創傷科、社工、個管師等超過20人守護兒少。

根據楊文傑的經驗，很多個案家長會說孩子是撞到跌倒，但仔細盤問，會發現親屬間描述的前因後果都不一樣，例如媽媽說是走樓梯跌倒，但爸爸說撞到頭，由於家屬非刻意、有經驗的加害者，說法之間會前後矛盾，就很容易突破心防發現個案。

曾有一個案例，孩子溺水兩天後才被媽媽送醫，但到院時早已出現屍臭味。這種延遲就醫的個案，醫師就必須提高警覺。

楊文傑說，一般小小孩不可能全身瘀青，家屬常會主述孩子跌倒或從床上摔落，但通常150公分高的床上摔落，不會造成腦骨折，這些都是疑似兒虐的證據。但醫師也不能一口咬定家長虐兒，必須旁敲側擊，再像柯南般嘗試判斷，找到可能的蛛絲馬跡。

彰基小兒神經科醫師張通銘表示，彰基每個月都有兒虐個案，醫護的警覺性很重要。這些受虐的小孩常有神經症狀，例如無緣無故癲癇、昏迷，腦部有不可逆的傷害，甚至可能有腦部不尋常的新舊出血，這些從斷層掃描或X光片都可看出，但有些傷並非急性期，就可研判一定是不只一次的碰撞與毆打。

曾有一名四個月大女嬰被送到醫院，家屬主述小女嬰會抽筋，醫院收住院一檢查發現，小女嬰有腦出血，且腦部影像檢查判定有新舊傷。醫護人員一有懷疑，立刻通報兒少保小組，並且召開「全人會議」，讓臨床醫師、社工、護理師、家屬或親友一同參加，討論患者的病情。

張通銘表示，召開會議是要啟動機制蒐集病情，並且通報社會局。結果這名四個月大小女嬰的家人，在召開全人會議後，父母竟然立刻簽署放棄急救同意書。

另一名五個月大的男嬰，被送醫時主述嬰兒是從床上摔下。但當醫師解釋病情時，發現保母眼神游移、不敢直視醫師，後來才發現原來是保母施虐，提腿毆打造成男嬰腦出血、腫脹，一個月後腦萎縮影響運動神經、動作張力，甚至眼底出血眼神無焦點，正是兒虐個案。

醫師社工受虐兒虐童

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