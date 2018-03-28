兒虐悲歌／病歷關鍵文字 讓虐童犯被判刑

2018-03-28 14:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／彰化報導



兒虐事件多，被判刑的卻少之又少，醫師發現家屬會彼此保護，說詞避重就輕，醫師必須提高警覺，找尋疑似兒虐的證據。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

彰化基督教醫院神經科醫師張通銘，曾經因為在病歷上寫了一句「老闆說不能講孩子讓他帶」，正是這句關鍵文字，在法庭上成了法官判斷兒虐非常有利的證據，也讓一位虐童的大人遭到判刑七年。

「小孩應該有人替他們伸冤」

「小孩應該有人替他們伸冤！」張通銘痛心地說。這名5歲女童到院時，爸爸說是摔下樓梯，但一般從樓梯摔下，額頭、軀側近端比較容易受傷，身體遠端、彎曲手肘、眼窩等較不可能受傷。但這名女童傷痕分布不尋常，都在身體凹陷、彎曲等不易受傷部位，且通常從樓梯摔下會往前倒、不會往後仰，她卻是膝蓋後方處受傷。

女童傷痕不尋常 爸爸脫口「老闆說不能講…」

在拍照、錄影後，他還發現小女孩腦腫、腦部出現空氣，最後爸爸脫口而出：「老闆說不能講孩子讓他帶」。張通銘用中文把這句話寫在女童的病歷上，最後成了工廠老闆被判刑兒虐的最直接證據。

醫師在病歷上寫下的這句關鍵文字，成了法官判斷兒虐非常有利的證據。 圖／彰基提供 分享 facebook

原來，這名爸爸帶孩子上班不方便，工廠老闆自告奮勇要幫他帶小孩，沒想到卻虐待女童，造成女童全身是傷、腦部出血。但父親因為家計不敢對老闆提告，最後由檢察官提告，將這位惡老闆判刑。

張通銘說，一個小生命才剛要起步，就這樣折損，實在非常可憐。他不解，為什麼兒虐事件這麼多，被判刑的卻少之又少，後來發現家屬之間會彼此保護，說詞避重就輕，有時候甚至會對發現個案的醫護人員產生敵意，認為醫師是找麻煩。

第一線醫護人員要更有警覺心

他也建議第一線醫護人員要更有警覺心，保留更多證據，如果能保留錄影帶更好，可以幫檢察官蒐集更多證據。但他坦言，這對醫師來說，確實是自己找麻煩，而選擇投入「就只是為了要命的正義感而已！」

彰化基督教醫院兒童急診科醫師、彰基兒少保小組召集人楊文傑表示，曾有一位媽媽帶著小女童看骨科，說是哥哥坐在妹妹身上，造成妹妹腳腫不能走。骨科醫師轉述，媽媽門診時態度誠懇、面露憂心，沒想到一照X光，發現小妹妹手腳都骨折，且骨頭與骨頭間被拉開，生長板被扯開了；骨科醫師找理由讓女童的哥哥、雙胞胎弟弟都照X光片，結果發現都有同樣傷害，立刻通報社會處，後來三個孩子都被安置。

他提到，在彰基兒少保小組成立前，曾有名六個月大男嬰由媽媽開車帶到醫院就醫。媽媽主述男嬰哭鬧一陣子後就沒了意識，既沒發燒、也沒有撞到，但檢查後發現孩子囟門突出，腦部電腦斷層發現孩子腦膜下出血，腦部呈現白色，且全身有三處骨折，還有抽筋現象。

事後研判，這名男嬰可能被媽媽抓頭甩，造成腦血管撕裂，但當時沒有兒少保小組，沒能持續追蹤、後續復健。這名不知道現今情況如何的個案，讓他至今一想到，就心痛不已。