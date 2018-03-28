兒虐悲歌／繼母掉包樣本 機警醫護揪下毒

2018-03-28 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



林口長庚醫院為兒少保護病患設置可錄影的專門診間，讓檢警可以透過監視器畫面瞭解案情。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

醫師處理兒虐事件，常需與施虐者鬥智，上演諜對諜的戲碼 。一名幼兒遭繼母下毒被送至急診，施虐者在送驗尿液及血液時，竟私下掉包樣本，最後是警方介入才查出；還有人將幼童丟進熱水，燙出「甜甜圈」印記，卻堅稱是不小心滑手。

林口長庚副院長黃璟隆表示，處理兒虐案件，很少會有施暴者直接坦承過失，幾乎都是一再遮掩、滿口謊言。最令他印象深刻的是一起繼母意圖毒殺幼兒，還偷天換日調換抽驗樣本的個案。

幼兒中毒昏迷送醫 檢驗報告卻正常

該名繼母下毒意圖殺死先生原配所生的小孩，孩子昏迷被家人緊急送至醫院急診，因病情危急轉至加護病房，醫師研判為毒物中毒，懷疑被下毒。

由於情況緊急，急診時，醫護人員抽取被害者尿液、血液、頭髮後，要求家長盡速送至外面化驗所進行毒物篩檢，但報告顯示一切正常，並無毒物反應。

醫護私下送驗追出凶手

經過治療後，孩子順利出院，沒想到回到家的第二天晚上，孩子再度失去意識，又被送至急診。這次急診醫師學聰明了，表面上仍然請家人將尿液、血液及頭髮自行送驗，但私底下請醫護人員同時送驗。

沒想到，相同檢體送至兩個地方，結果卻不一樣，院方報告證實男童遭人下毒，但家人送驗的報告卻是正常。警方介入調查後，這才找到了凶手，原來是繼母偷偷下毒，之後又掉包化驗證物。

黃璟隆說，大部分受虐兒家長描述意外發生過程時，總是輕描淡寫，但幼兒傷勢卻異常嚴重，兩者出現極大落差。例如，小朋友被送至急診時昏迷、腦出血，但照顧者卻還是辯解，孩子只是從桌子或床上掉下來。

甜甜圈燙傷 故意的

此外，急診醫師最常見收治兒虐燙傷案例症狀為「甜甜圈」，照顧者兩手抱著幼兒，直接浸泡於熱水中，形成一圈紅紅的燙傷、界線分明。黃璟隆說，這絕非不小心，而是故意燙傷的重大特徵。