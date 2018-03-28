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兒虐悲歌／兒少到院前死亡 兩成是受虐

2018-03-28 14:49聯合晚報 記者李樹人林良齊／台北報導

衛福部三年前成立「兒少保護醫療服務示範中心」，六家醫學中心設置平台，但因經費有限...
衛福部三年前成立「兒少保護醫療服務示範中心」，六家醫學中心設置平台，但因經費有限、缺人缺錢，已有一家醫院幾個月後主動退場。 記者高彬原／攝影
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全面建立「兒少死亡檢視制度」

台灣兒虐情況究竟有多嚴重？林口長庚近十年來，嚴格執行「死亡病例複審機制」，針對18歲以下到院前死亡個案，謹慎查明死亡原因，迄今審查150例個案，結果竟有兩成死於受虐，比率不低。

林口長庚醫院兒保中心統計近十幾年收治相關個案資料，結果發現，平均每個月約三至五名兒虐個案傷勢危急，被送至加護病房，其中四分之一傷勢嚴重、預後不佳，致終身重殘。

臨床上，有出生才兩個多月的嬰兒猝死，被保母送至地區醫院急診，因病情嚴重轉至台大，急救後挽回一命。檢查發現，小男嬰頭頂的前隙門出現異狀，腦超音波檢查發現腦部嚴重出血，確診為虐待性頭部創傷，也就是俗稱「嬰兒搖晃症候群」。

台大兒科加護病房主任呂立說，這是一種最常見的嬰兒虐待手段，將嬰兒舉起來前後用力搖晃，小孩子腦部結構發育尚未成熟，大腦直接撞擊頭顱，就像是一塊完整豆花在鐵碗中搖晃，很容易碎裂。不少幼兒因此腦麻、肢體癱瘓，甚至接受氣切，一輩子都需倚賴呼吸器。

呂立感嘆地說，早期台灣的兒虐致死個案黑數相當多，不少受虐嬰幼兒猝死，施暴者為了銷毀證據連夜火化。曾有中部某醫院急診醫師覺得不對勁，隔天聯繫家長，結果只剩下骨灰。

別讓受虐兒死得不明不白

林口長庚副院長黃璟隆建議，各大醫院均應正視「死亡病例複審機制」，不能讓飽受虐待的小朋友死得不明不白。再者，大型醫院均應設立兒保中心、編制兒科急診醫師，並組成跨科跨領域的團隊。

家扶基金會執行長何素秋說，「唯有知道他們死亡的原因、進一步防堵，才能避免更多悲劇發生。」美國最早是密蘇里州立法強制全面檢視所有14歲以下的兒少死亡案件。隨後1991年美國律師協會發表兒少死亡檢視團隊工作手冊，推動全美兒童死亡檢視機制立法與執行。

除了美國，英國、澳洲、紐西蘭、加拿大也都各自發展普及性的兒童死亡檢視制度。

何素秋舉例，美國曾在兒少死亡檢視時發現該名兒少是遭虐待致死，進一步發現他還有其他兄弟姐妹隨即緊急安置；也曾因部分路段兒少死亡人數高，發現是當地道路設計不良，修正後減少死亡人數。

她建議，未來不只要僅建立兒少死亡檢視機制，連重大傷害也要納入，找出是人為還是自然傷害，並進一步找出避免的方法。

長庚台大虐童

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