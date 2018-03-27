兒虐悲歌／毒寶寶從娘胎就被虐… 產前3小時還在吸毒

2018-03-27 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



毒品已漸漸成為兒虐的直接或間接因子。 許藹雯／繪圖 分享 facebook

兩歲的欣欣在寄養媽媽陪伴下，開心玩著玩具，天真稚嫩的眼神，就像尋常幼童。她還不會叫媽媽，體重也比同齡孩子輕許多；很難想像，他的母親在生產前三小時還在醫院吸毒。

毒品寶寶 已經是新的兒虐現象

兒虐事件層出不窮，根據衛福部社家署統計，2016年全國新增的兒虐個案有679人，其中父母有藥酒癮的占將近一成。社工發現，毒品已漸漸成為兒虐的直接或間接因子，單單在屏東，目前有23名兩歲以下的孩子被安置，其中一半來自毒品家庭。

孩子有戒斷症、發展遲緩等問題 一生悲慘

「毒品寶寶已經是新的兒虐現象！」家扶社工黃淑玲不諱言，過去的兒虐個案，多數是在孩子的身體上留下傷痕瘀青，毒品寶寶則是打從娘胎裡就被「虐待」，出生後不但要面對戒斷症、發展遲緩等問題，父母親註定入獄的命運，更讓孩子的人生起點，一開始就比別人困難得多。

一出生就被安置的「小文」，因為母親吸毒入獄、父不詳，在寄養家庭足足被安置了七年才回到原生家庭。但後來還是因為原生家庭功能不彰，只得被安置在機構，人生磨難全因毒品而起。

還有一名出生「毒品世家」的孩子，阿公阿嬤和父母親都吸毒，家裡大人輪流被關，孩子因長期疏於照顧變得難以管教，不是偷錢就是曾對寄養家庭持刀相向，足足換了四個寄養家庭才找到安身之地。

寄養媽媽苦笑說，大家都形容這孩子是「籤王」，但她知道「毒品世家」是孩子不想要、卻擺脫不了的命運，孩子需要的是信任與認同。

吸毒者虐了孩子一生 還可能遺傳

社工坦言，來自毒品家庭的孩子，最後成功回到原生家庭的不多。曾有一名父親明白告訴社工「做好子，歹賺；做歹子，較好賺」；毒品的誘惑讓吸毒者難以回頭，不但害了自己，更「虐待」了孩子的一生，甚至還可能「遺傳」。

社工回憶，許多年前曾有個毒品家庭，一個媽媽、兩個爸爸、三個小孩，因大人吸毒孩子最後送安置。那年這家的大女兒還告訴社工，自己多麼痛恨毒品。沒有想到多年之後再見到那個痛恨毒品的孩子，已經是廿歲的小媽媽，正為不幸死亡的小baby傷心不已。

社工還記得那孩子看到她時，先是躲著她，接著掉下眼淚狂哭，彷彿是哭著自己的一生怎麼逃離不了毒品的夢魘！

這名社工還碰過另一名吸毒媽媽，一連生七個孩子，七個孩子分屬七個爸爸，媽媽忙於進出監獄，孩子只得安置出養。荒謬的劇情，卻讓無辜孩子，一出生就得面對悲苦不幸的人生。

採訪這天，社工又接到了醫院轉介個案，是一名出生才四個月的寶寶，疑似被餵毒，正等待救援。

屏東基督教醫院小兒科醫師卓德松指出，毒品容易造成媽媽胎盤功能不佳，懷孕期間容易胎死腹中，即使平安出生，還可能面對體重過低，或有戒斷症、生長遲緩等問題，有的後遺症甚至得用一生來面對。

「吸毒造成的問題，不只是醫療上的，背後問題更大」。卓德松指出，有些媽媽待產過程不會透露自己吸毒，但通常「毒寶寶」一出生，除體重明顯過低外，情緒會特別躁動，哭聲高八度，有些手腳還有顫抖、抽搐現象，這些都可能是戒斷症所致。