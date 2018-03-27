兒虐悲歌／長大後複製行為 暴力一代一代循環

2018-03-27 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪欣慈 ／台北報導



若孩子從小在家遇事情不是好好溝通，而是大人情緒一來暴力就跟著來，孩子就會學到這種處理事情的方式。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

孩子受虐後另一個嚴重的問題，是所謂的「暴力世襲」。衛福部統計，每年都有上百名施虐者，兒時曾經受過虐待，長大後複製暴力。學者表示，孩子從小在家庭中沒有學到愛人、正確處理問題的能力，很多孩子即使下定決心絕對不要跟父母一樣，若沒有妥善的支持體系，都可能再掉入暴力輪迴。

第一線社工曾經遇到一名受虐兒，他的父親兒時曾經遭受虐待，被祖父鎖在房間內，甚至還曾因為「不乖」被埋進沙堆中，遭受以「管教」為由的暴力。不料這名受虐兒的父親長大後，竟複製祖父的行為，將孩子關在家中一整年，以暴力教養孩子。

「大家都覺得心理的傷，時間是最好的解藥，但其實不是，傷只是被壓得很下面。」台大社工系教授劉淑瓊曾經在課堂上提過「暴力的世代傳遞」，她注意到有些學生表情相當耐人尋味，也有學生聽到後默默低下頭。

劉淑瓊觀察，台灣小孩童年暴露在暴力的比率其實不低，兒時碰到虐待、暴力，傷害了對人純然的信任，成長過程中若沒有適當處理、好好被重視，長大後難再對人產生信任感，經營親密關係、養兒育女時就會遇到很大挑戰。

新北市政府社工督導李淑君指出，若孩子從小在家的經驗，遇事情不是好好溝通，而是大人情緒一來暴力就跟著來，孩子就會學習到這種處理事情的方式。因此很多就算後來離開了原生家庭，到新環境時仍常顯得暴躁、易怒。

「通常孩子都會說不希望像爸媽一樣，但可能不知不覺就複製了。」雲林縣家扶希望學院社工督導林香伶感嘆，一個家庭把孩子弄壞後，往往得花更多時間將孩子拉回來。在學院內，他們會將孩子的行為記錄下來，透過心理諮商、課程，讓孩子回頭檢視自己的狀況，慢慢引導孩子走出創傷。劉淑瓊說，曾經遭受虐待的孩子，成長過程中很需要「保護因子」，可能是一位好老師，也可能是社工、寄養家庭等，或找到方式建立自己的成就感與自信。有好的社會網絡接住孩子，才能避免暴力一代一代循環。