兒虐悲歌／小爸媽施虐 是10年前的3倍

2018-03-27 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪欣慈 ／台北報導



分析衛福部統計，發現近年兒虐案件施虐者逐漸「年輕化」，年齡未滿20歲的比率從93年的5.2％增加到105年的14％，是10年前三倍。社工及學者觀察，小爸媽比率提高的原因與社會氛圍轉變、醫療網絡敏感度增加等因素有關，年輕爸媽通常經濟、心態不穩定，都是兒虐的危險因子。

屏東家扶中心社工督導黃淑玲擔任社工20多年，她觀察，小爸媽個案增加，一個原因是社會氛圍轉變，加上網路發達，青少年接觸性資訊相對容易，有性經驗的年紀提早；雖然都知道如何避孕，「但有乖乖避孕的還是少」，一不小心就懷孕。

黃淑玲說，過去屏東家扶中心平均每周會收到3名棄嬰，很多都是無力撫養的小爸媽，近年幾乎每個騎樓、巷子都有監視器，要丟棄孩子不容易，醫院也都愈來愈有警覺性，遇到小爸媽會通報社政單位，社工就會開始追蹤，問題被發現的比率因此提高。

台大社工系副教授劉淑瓊指出，對小爸媽而言，孩子的到來往往在預料之外，經濟、心態都不穩定。很多小媽媽因為懷孕被迫中斷學業；小爸爸就算完成學業，學歷通常也不太高，很難找到穩定、薪資足夠養家的工作，「經濟不穩定是萬惡之源」。

劉淑瓊也說，小爸爸不甘願進入家庭，這種不甘與憤怒，讓他與孩子的依附關係淡薄，遇到不如意時認為是孩子誤了他的一生，情緒來就動手。有時則是疏忽照顧孩子，也因為年輕，自己的玩樂與需求優先，睡過頭錯過孩子喝奶時間、半夜起不來替孩子換尿布等。