兒虐悲歌／大人們的疏忽 就是一種兒虐

2018-03-27 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



醫師建議兒虐定義應擴大範圍，除了不當管教之外，還應包括就醫疏忽、不當教養。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

醫師：不當教養、就醫疏忽，都應該被重視

聯合國制訂「兒少不當管教」範疇，包括身心虐待、性虐待以及疏忽，林口長庚兒童重症加護科主任夏紹軒說，大人們疏忽，就是一種兒虐，不管是不當教養、就醫疏忽，都應該被重視。研究就發現，在各種施虐類型中，以疏忽造成的死亡率最高，但令人遺憾的是政府對這一塊嚴重漠視，幾乎沒在處理。

孩子白血症，媽媽擔心影響發育，中斷化療...

台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立，就收治過一起以悲劇收場的就醫疏忽兒虐個案。家境富裕的台灣女子嫁至美國，孩子出生後確診為白血症，在第一個療程結束後，就帶著孩子回台灣。隨後她多次帶孩子至台大、馬偕、長庚等醫學中心就醫。

因寶寶體型瘦弱，引起社工注意，主動與該女子攀談，並向上通報，希望寶寶能夠定期回診，接受化療。但該名婦人卻從此消聲匿跡，社工再也找不到人，半年後孩子被送至台大急診，搶救後仍不幸死亡，原因竟是營養不良、活活被餓死，婦人因兒虐行為遭起訴。 在法庭上，這名婦人痛哭失聲，堅稱自己深愛孩子，擔心化療影響孩子發育，才會中斷化療嘗試其他治療。令人無奈地的是，法官聽信婦人的說詞，認為她是愛孩子的，只是作法疏忽，最後不起訴。

媽媽吃素，堅持孩子也吃，導致嚴重營養不良...

林口長庚醫院副院長黃璟隆指出，國內兒虐定義應擴大範圍，除了不當管教之外，還應包括就醫疏忽、不當教養，一名幼童因異常瘦弱，家長遭到親友檢舉，懷疑為兒虐，社工登門查訪，原因竟是吃素的媽媽堅持孩子也要吃素，導致嚴重營養不良。

黃璟隆說，經過多次面談，該名家長仍認為吃素對孩子比較好，讓社工莫可奈何。但幼兒吃素無法攝取足夠的營養，雖然沒有立即性危害，但若造成發育遲疑緩、太矮、太瘦，都應該列入廣泛的兒虐範圍。

夏紹軒強調，讓幼兒獨自在家、不帶生病的孩子就醫，甚至不讓孩子施打常規疫苗，均屬重大疏失。對此，疾管署副署長莊人祥說，很多逾期未接種的幼兒，可能是因家長太忙等因素，不一定與虐童有關。