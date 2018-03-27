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「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千。 聯合報系資料照
前立委孫大千。 聯合報系資料照
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下周就是兒童節，不過，近年來兒虐事件頻傳。爭取國民黨參選台北市長的前立委孫大千表示，如果他是台北市長，將會採取下列五個行動，終結受虐兒童的悲慘命運，讓每一個孩子都可以平安快樂的長大。

第一，化解生活壓力，減少高風險家庭。制定台北市基本生活需求標準，對於收入不足以因應的家庭，由市政府提供消費券進行補助。

第二，增加社工人員的數量，改善薪資待遇，以50K起跳。大幅提高委辦費，合約明定社工薪資底線，並且確實查核。將現行的每位社工負擔的案件由30戶，降低至15戶。同時，要求警政單位配合社工去訪視，以避免社工人員遭到家長的施暴和恐嚇。

第三，結合學校老師、社工人員，醫療院所，鄰里社區及管區警員，建立完整的立即通報、定期訪查及長期監控的體系。除了先由社工人員進行拜訪了解，隨後再以衛教名義安排醫師到高風險家庭訪視確認，藉由醫師以專業對孩童身上不合理的傷痕或外顯行為的判斷，來增加發現受虐的機會。

第四，案件成立後，立即將受虐兒童暫時安置到寄養單位。針對疑似施暴行為的問題家長，進行強制性的行為評量及心理治療，在無法確定家長狀況徹底好轉之前，不可輕易將孩子轉回原家庭。

第五，提高寄養家庭的補助，並提供醫療資源，協助受虐兒童的心理重建。

社工受虐兒寄養家庭孫大千

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