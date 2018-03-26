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兒虐事件頻傳 立委呼籲要更「雞婆」去面對

2018-03-26 14:49聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委李彥秀。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。 圖／聯合報系資料照片
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兒童節將近，但近年來國內兒虐事件頻傳，平均每3天就有一個孩子來不及長大，每天都有孩子被送到加護病房，聯合晚報特別針對兒虐議題做深度報導，盼大家一起來關心，不要再讓下一個孩子受害。不少關心兒少問題的立委也在臉書上分享這則新聞，希望大家一同守護兒童，讓他們平安快樂的長大。

對於兒虐事件頻傳，國民黨立委李彥秀在臉書表示，每一個受傷兒虐事件都是讓人痛心與揪心的傷痕，面對兒虐事件，我們還有更多可以努力的事情。謝謝聯合晚報深度報導，提醒我們面對兒虐事件要有更積極、更認真甚至更雞婆的態度來補破網。

蔣萬安說也說，兒童節快到了，但台灣仍有許多兒童在黑暗中哭泣。去年前三季就有4萬多件兒少保護通報案，平均8.8分鐘就有1位疑似受虐兒，聯合報特別針對日益嚴重的兒少受虐，做了一系列的深度報導，請大家與他一起關心兒少受虐的議題，共同分享與彌補五大漏洞，讓台灣的兒童都可以快樂地平安長大。

曾任兒福聯盟執行長的國民黨立委王育敏表示，根據林口長庚醫院急診室統計，平均每天就會收治一名遭受虐待的兒少，15年來上升近5倍，其中有10%的孩子死亡、26%的孩子被打到重殘，「兒少保護，需要你我來守護。」

王育敏說，這個會期從院會施政總質詢到委員會的質詢，她都相當關注此議題，也從法案、臨時提案要求主管機關積極作為，請大家持續關注到這個議題的嚴重性，共同填補兒虐漏洞，構築更嚴密的防護網。

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