兒虐悲歌 搶救哭泣的孩子

兒少受虐通報件數、死亡人數，幾乎年年成長，許多小生命還來不及長大，就隕落。 記者高彬原╱攝影 分享 facebook

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每個幼小的生命，都應該在大人保護關愛下長大。但在台灣，每隔一段時間就發生重大兒少虐待事件。根據衛福部統計，兒少受虐通報件數、死亡人數，幾乎年年成長，許多小生命還來不及長大，就隕落。

衛福部統計，民國105年，有127名兒少保護個案，在接受社工輔導期間，因不當對待、生病、意外等原因死亡，創歷年新高，平均每2.8天就有一條幼小生命早早結束。去年前三季，兒少保護通報個案共4萬4200件，平均8.8分鐘就有一名疑似受虐，多達118人在社工輔導期間死亡。

彰化基督教兒少保小組召集人楊文傑醫師認為，黑數至少是通報量的三到六倍，真正人數可能遠超過想像。林口長庚近十年執行死亡病例複審，對18歲以下到院前死亡個案查明原因，結果也發現有兩成是受虐死亡。看到救治的個案，在社工結案後被媽媽帶著跳樓雙亡，讓台大醫院兒科加護病房主任呂立心痛：「誰來給孩子活下來的機會？」

「小孩應該有人替他們伸冤！」彰化基督教醫院醫師張通銘，曾因痛心一名五歲幼童遭大人施虐致死，在全是英文的病歷上，寫下「老闆說不能講孩子讓他帶」，一句關鍵文字，讓施虐的大人被判刑七年。

兒虐的形態多樣，除了看得見傷的身體虐待，疏忽和沒有傷口的精神、性虐待等，更會留下一輩子揮不去的陰影，甚至複製暴力。保護兒少免於受虐，社會需要一張綿密的防護網，社工、醫護、司法警察人員甚至每個大人，都可扮演重要角色。

今年是聯合晚報30周年，我們推出「聯晚關懷30」系列報導，既回顧過往，也展望未來。兒童節前夕，特別規畫「兒虐悲歌」系列報導，今天起一連五天，深入採訪受虐兒本人、家人、寄養媽媽、醫師和學者、社福團體。

透過報導，除了讓讀者看見受虐個案揮之不去的身心傷害，也提醒社會關注可能被忽略的兒虐型式。更重要是檢討制度，並借鏡美、日及歐洲的荷蘭、德國等國，期能建構一個對兒少更安全友善的成長環境，讓未來的國家主人翁，都能健康快樂長大。