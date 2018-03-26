兒虐悲歌／「媽媽是愛我的 只是用錯了方式」

19歲的「阿哲」從小就不知道父親是誰，母親因精神不穩定，曾一個月才帶他上學一次，從小六開始被社會局安置至今。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

阿哲，母疏於照顧 曾1個月才上學1次、晚上睡車上

「其實我相信媽媽是愛我的，只是用錯方式了。」無法滿足孩子生活所需的「疏忽」，也是常見虐待型態之一。阿哲（化名）從小六那年開始，因母親疏忽照顧被社會局安置至今，「要獨立」是他受訪時最常掛在嘴上的一句話，童年在原生家庭、寄養家庭間來來去去，養成了他凡事靠自己、不依賴別人的性格，堅強又令人心疼。

目前就讀大一的阿哲，不知道父親是誰，母親則疑似有精神方面疾病，無法好好照顧他。因為常搬家，阿哲換過五所小學，由於租屋處離學校有段距離，母親若睡過頭，會中午才送他到校，或乾脆不去學校，一周到校一天是常態，還曾一個月只去一次，差點成了中輟生，讓老師相當頭痛。

母親也常忘了替他洗澡，老師說他身上有異味，同學也不願跟他玩，母親就叫他要告訴別人他有洗澡，卻因說謊被老師打。阿哲常想：「為何我不能像其他小孩一樣穩定生活和上學？」

小五那年，阿哲首次被社會局安置。他說，「其實我很喜歡媽媽，也相信媽媽是愛我的，只是用錯方式」，雖然母親沒有好好照顧他，但對他而言，母親仍是他最親近的人。也因此，他剛被社會局安置時很難過，「當時會覺得為什麼我要被帶走，我想和媽媽在一起。」八個月後，社會局評估母親精神狀況好轉，他回到母親身邊。

不過，相同的情況不斷重演，甚至還曾被同學看見母子睡在車上。社工問母親為何不睡租屋處，她回「住在大樓發生火災很難逃生，睡車上反而比較安全」。

阿哲小六第二次被安置，在寄養家庭待到去年上大學前。期間社會局安排母子每月會面一次，母親不斷求市府將孩子還給她，但社會局評估她的精神狀況及生活功能仍無法照料阿哲，且她始終不願就醫，四年前台南市政府取得阿哲的監護權。

目前阿哲符合低收身分，可減免學費、補助生活費，他也利用晚上在校打工。因為有危機意識，想存多點錢以備不時之需。「社會局就像我另一個家。」阿哲說，小時候很自卑，但長大後想法逐漸成熟獨立，反而樂於將自己的經驗跟朋友分享，希望不要輕易倒下。

他也感嘆，獨立久了有時覺得好累，但不能一直靠別人，「每次遇到困難，就會想起這一路來有許多人陪伴我、幫忙我，所以一定要振作，讓自己持續成長」。