兒虐悲歌／「忘了受過多重的傷 只記得很痛」

21歲的「阿邦」與一般大學生相同擁有開朗的笑容，很難想像五歲的時候遭母親家暴，頭部、全身多處瘀血緊急被安置。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

阿邦，5歲遭媽媽家暴被安置 現在和媽「只是朋友」

21歲阿邦與尋常大學生一樣，臉上掛著開朗笑容。很難想像，他五歲時遭母親家暴，頭部、全身多處瘀血被緊急安置。雖然已經想不起當時被家暴的情景，卻深刻記得「很痛」。對母親的恨，他已慢慢放下，但也不想多談，「純粹感謝她把我生出來。」

就讀北部大學、未來想擔任體育老師的阿邦，五歲就開始被安置，在花蓮歷經過兩個寄養家庭。小學四年級時，因生父母在新北市又發生家暴，他再度成為新北市社會局個案，輾轉被送到新竹某安置中心，直到上大學後才離開安置體系，獨立自主過生活。

因母親有酗酒、精神困擾，包括他在內的六個兄弟姐妹，長期遭母親家暴，好動的阿邦更常成為母親棍下的受虐兒，五歲的時候全身青一塊紫一塊，新傷舊傷遍布小小身軀，被花蓮社工通報後緊急安置。

「出門買個糖果回家就會被打。」阿邦回憶，媽媽不論清醒或酒醉時都會打人，工具常是一隻掃把，細但堅硬的掃把柄經常朝他身上揮來，他不記得自己受過多重的傷，但直到現在還記得那個痛，想忘都忘不了。

年幼的阿邦曾想過母親是不是討厭他，才會下手這麼重；又或者是他真的很不乖，才會動不動就被打。

「為什麼其他同學都可以住在家裡，我不行？」不信任人、懷疑自我、覺得人生不公平，種種情緒讓他像隻刺蝟，剛到安置機構時常與其他院童、老師爆發衝突。

求學過程中，他最怕同儕問「你家住哪裡？」「你爸媽呢？」每次遇到這類問題，阿邦都笑而不答，只有幾位知心好友知道他是受虐兒，長期住在安置機構。

阿邦說，在家裡時沒感受過媽媽的愛，只一直覺得很緊張。剛開始到安置機構時，每當返家日或與媽媽會面時，還是不自主感到害怕，擔心「媽媽會不會再打我？」

安置機構的院長說，阿邦剛到機構時，身體若被碰觸，負面情緒較大時，甚至會擊破玻璃，保育老師、社工要經常安撫他的情緒。其實孩子有情緒時是心理不安，每天晚上花時間關心他，阿邦才逐漸控制自己的情緒。

院長說，阿邦欠缺的是依附關係，幼年時對媽媽還保有又愛又討厭的心情，機構內的保育老師最後取得阿邦的信任，成為他依附的對象。

阿邦說，國小、國中階段比較不想回家，認為媽媽看到他就只想打他；現在媽媽有改變了，但「只是朋友」。未來自己有了家庭後，會讓小孩自由發揮，用給意見的教導方式，不想重蹈自己媽媽的覆轍。

他低頭說，現在雖然可以和媽媽正常相處，但內心深處還沒有真正放下那段過去，他不知道會不會有真正放下的一天，「或許會有，但還沒到。」