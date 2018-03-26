兒虐悲歌 ／以前爸爸是天使 後來爸爸是噩夢

因經年流浪變得封閉的「陽陽」，初到學園不適應，老躲在陰暗處，幸有社工耐心和愛，才漸漸走出來。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

陽陽，被關在家不准上學、10幾天沒洗澡 對父「愛恨都難」

「以前爸爸是天使，後來爸爸是噩夢.....」在陽陽（化名）的記憶中，小時候父親會帶他去釣魚、陪他到處玩，是他在家中唯一的溫暖，但後來一切全變了，天使般的爸爸變成噩夢般的存在。直到現在，談起父親陽陽還不知道如何自處，在家裡受過的傷反而讓父親曾經的美好更鮮明，愛恨都難。

陽陽說，小時候家裡是媽媽在工作，父親天天在家陪他玩，釣魚、打電動，他很快樂，也從父親身上學了很多。但六歲那年，母親走了，原本對人很好的爸爸好像變成另一個人，整天悶在家不說話，總懷疑有人要陷害，不准他出門，也不准同學接近他，只要偷跑出門，回來就是一陣毒打，寶特瓶、石頭直接朝他砸來。

父親關閉自己，也關閉了「陽陽」的童年，「只知道爸爸當時一直找不到工作」。失業讓全家的經濟捉襟見肘，爸爸愈來愈暴躁，覺得身邊的每個人都會害他，不讓他上學，整天把他關在家。他記得小六那年，天天只吃後院種的楊桃，後來家裡沒水沒電，他曾十幾天不洗澡，整天只能在家對著貓和桌椅說話。

偶爾上學時，就利用放學後在學校廁所洗澡，還提水或帶學校午餐剩飯剩菜給父親洗澡用餐。父親時而正常、時而失常，曾帶他到桃園找工作，但一直找不到，兩人流浪街頭，如同電影中「大小流浪漢」餐風露宿，一天只吃一餐是常有的事，滿身汙臭、一頭亂髮的他，還曾被帶到派出所等待救援。

96年陽陽因輟學被通報高風險家庭，102年在一次父親用石頭攻擊他時，跑到學校向老師求救，才由社工單位介入保護。社工說，陽陽父親有嚴重的反社會性格，總是閉著口說話，沒人聽懂，得靠陽陽翻譯，且具攻擊性，還多次和社工搶孩子，直到陽陽被強制收容，103年與孩子見最後一次面後，從此不知去向。

進安置機構後，陽陽一開始不習慣與人接觸，想說話時不會開口叫人，只會點別人的肩膀表達「我想和你說話」，碰到不少人際挫折。記者採訪陽陽這天，已念高職的他表達仍有些凌亂，但努力想與人親近，還拿出自己的小箱子，想要表演他最喜歡的魔術給大家看。

記者問陽陽，若有天父親出現，希望接他回去一起住，他願意嗎？陽陽連問題都沒聽完，便急忙搖頭直說「不要、不用」。他仍想聽到父親的消息，但希望不要再碰面，深怕噩夢重演。父親帶給他傷痛的記憶，但也給了他一小段開心的童年，「對爸爸又愛又恨啊，沒辦法。」

「他進步之快，讓我很感動。」園長林香伶與生活輔導員蔡宜君說，陽陽從學習魔術展現才華，太鼓醒獅、登山溯溪樣樣通，還當上學校魔術、單車社長，學業社團表現都亮眼，還獲選校園品德優秀青年。自編自演的魔術劇，還曾受邀到大陸公演，去年暑假時，還帶領學員完成艱鉅的單車環島任務。

「人生像魔術，戲法全在手。」離開他十多年的母親，最近也如魔術般出現在他眼前。現在的陽陽擺脫暴力陰影，不再悲傷孤獨。