兒虐悲歌／童拿刀相向 寄養媽媽用愛化解

受虐孩子離開原生家庭後，許多會在寄養家庭短暫停留，寄養家庭形同他們生命中第二個家。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

要當孩子生命中的保護傘

「孩子睡覺的時候，我都會默默看著他們，想『為什麼你們的命會這樣？』很心疼！」受虐孩子離開原生家庭後，許多會在寄養家庭短暫停留，寄養家庭形同他們生命中第二個家。寄養父母們觀察，很多孩子到寄養家庭後都有情緒、行為問題，還有孩子曾拿刀相向，但他們從不退縮，要當孩子生命中的保護傘。

勞媽媽曾照顧一名移轉過四個家庭的孩子，是社工眼中的問題人物。剛開始孩子不是偷竊、就是鬧情緒，有次因偷錢被她訓斥，憤怒之下竟拿了刀說要跟她「拚輸贏」。

孩子行為不當 都因情緒沒有出口

「當下一定會怕的，但我想，我不能被小朋友打倒。」勞媽媽說，她知道一切都是因孩子的情緒沒有出口，她給自己的期許是「讓他們覺得在我家是安全的」，孩子做錯事她不會直接懲罰，會耐心告知哪裡做錯、自己為什麼生氣，慢慢的孩子會發現「這個媽媽不一樣」，雙方逐漸建立起信任與愛。

每次當寄養童睡前和她說一聲「晚安、祝你好夢」，總是讓她心裡暖暖的，「不只是我們陪伴他們，很多時候也是孩子在陪伴著我們。」

另一名陳媽媽曾照顧過毒品家庭來的孩子。她說，孩子剛來的時候，吃不好也睡不好，真的不好帶，尤其是比別的孩子個兒小、學習也較慢，照顧起來特別費心。

依規定，每個孩子在寄養家庭安置的時間最多兩年，特殊狀況可經過評估會延長。對寄養家庭而言，離別是早該習慣的常態，但每次當離別時刻到來，仍舊難以割捨。

一談到孩子有天終要離開，陳媽媽不禁哽咽落淚。她說，想到孩子要離開，不管是回原生家庭或到下個安置處，心都像從冰箱中拿出來一樣，「總是告訴自己要理性，要祝福、要放手，但就是很難啊！」

她感嘆，孩子若回不去原生家庭，就得繼續流浪，如果能快速找到收養家庭算運氣好，但若一直到處移轉，「會覺得孩子像沒人買的東西」，不斷從一個環境中連根拔起、再重新種下，對孩子是很大的折磨。