親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網路社群打選戰
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

成大碩士中捷工作23天被炒 法官：違法解雇

兒虐悲歌／父母不要他 醫師社工拚命保住

2018-03-26 14:13聯合晚報 記者王慧瑛／嘉義市報導

男嬰先天心臟病 家人堅持放棄治療

嘉義市一對做小生意的夫妻，前兩胎都是兒子，盼望第三胎生女兒，怎料第三胎仍是兒子，且男嬰出生時罹患大動脈轉位。儘管醫生評估術後存活機率高，但這對夫妻難以接受不健康的孩子，仍不為所動，堅持放棄治療，醫護人員不忍心小生命殞落，連絡嘉義市政府社會處社工協助溝通。

兒虐類型多樣，剝奪孩子生存權也是一類。這個白胖男嬰因為醫師、社工於心不忍，不惜和男嬰父母對抗，公權力管到底，才保住一條無辜小生命。

但當社工人員介入時，父母態度不諒解，認為這是家務事，親友齊聲攻擊社工「不要出一張嘴，萬一孩子術後恢復不如預期，誰來承擔」，也拒絕幫孩子報戶口，冷血回應「會不會好還不知道」，甚至要求社工別再打擾，拒接社工電話。

公權力管到底 手術後健康成長

市府社工和嘉義基督教醫院討論後，建議將男嬰轉院至台大醫院手術治療，百餘萬醫藥費當時透過善款支應，男嬰心臟手術成功，父母仍不願接回孩子，男嬰叔叔等親友甚至口出穢言辱罵社工「萬一殘障了，政府願意養孩子一輩子嗎？」

市府人員最後透過出養，找到台中一對有愛心夫妻。這名差點被父母剝奪生存權的男嬰，如今已是15歲陽光男孩。

出生時罹患大動脈轉位，被父母放棄治療的小男嬰，經嘉義基督教醫院和公權力介入，才成...
出生時罹患大動脈轉位，被父母放棄治療的小男嬰，經嘉義基督教醫院和公權力介入，才成功動手術保住生命。但術後父母親不願接回孩子只好出養，現在已經是15歲的陽光男孩。 記者高彬原／翻攝
分享

出養前幾年，市府安排出養孩童相聚，養父母會帶他回嘉義市，與社會處督導林昀穎相聚，對孩子介紹「這就是拚了命也要讓你活下來的林阿姨」。近幾年，考量孩子正值青春期，思緒較敏感，沒有再參加出養童「回娘家」。林昀穎說，「我會永遠記得這孩子，記得他帶給大人們的省思」。

林昀穎談到，這名男嬰父親當時40多歲，母親當時約30歲，遠從大陸嫁到台灣，夫妻倆做飾品小生意，經濟不富裕，要照料兩名幼子及中風臥床老父親，處境艱辛。

當時社工希望把握時效讓孩子接受心臟手術，也承諾爭取社會資源，減輕醫療及照顧負擔，軟硬兼施但男嬰父母不為所動，最後在「半強迫」下，男嬰父親同意和社工員到醫院簽手術同意書，交換條件是，醫院和社會處社工也「被迫」與家屬簽下委託醫療及協助尋找領養人的契約書。而這只契約，後來成為家屬卸責的藉口，術後拒絕領回。

當時主責、目前自行開業的嘉義基督教醫院前小兒科醫師李紋麗，是三個孩子的媽，對兒童人權保護格外重視。回想當時情境，她直說「還好有兒科團隊的力量，一個人絕對雞婆不起來」。還好當時市府社會處、嘉基醫院有很強信念要管到底，畢竟生命無價；孩子術後健康成長，證明當初的堅持是對的。

李紋麗也感嘆，近幾年兒虐手法愈來愈冷血、殘暴，第一線醫師要有更高敏感度去發覺潛在的兒虐案件，否則一旦錯過拯救時機，下次再進醫院，恐怕已是冷冰冰的小身軀，救都不用救了，那會是終生遺憾。

【相關閱讀】

‧兒虐告白 爸媽是我的噩夢

社工手術夫妻
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

兒虐事件頻傳 立委呼籲要更「雞婆」去面對

2018-03-26 14:49

兒虐悲歌／「媽媽是愛我的 只是用錯了方式」

2018-03-26 14:23

兒虐悲歌／「忘了受過多重的傷 只記得很痛」

2018-03-26 14:20

兒虐悲歌 ／以前爸爸是天使 後來爸爸是噩夢

2018-03-26 14:17

兒虐悲歌／3月嬰哭鬧 父失控搖晃致腦麻

2018-03-26 14:13

兒虐悲歌／日月明功殺了弟 姊自責沒救回他

2018-03-26 14:12

兒虐悲歌／童拿刀相向 寄養媽媽用愛化解

2018-03-26 14:11

兒虐悲歌 搶救哭泣的孩子

2018-03-26 14:06

你可以怎麼幫孩子？

2018-03-26 10:02

兒虐五大漏洞 社會一起補

2018-03-26 10:01

情緒勒索：壞掉的大人 長歪的小孩

2018-03-26 09:59

兒虐告白 爸媽是我的噩夢

2018-03-26 09:57
看更多

熱門文章

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

2018-03-26 12:03

影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

搞定陳抗能升官？ 警新招讓小英看不到、聽不到

2018-03-26 10:00

被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席

2018-03-25 20:01

赴美可望在台境外通關 孫大千：我恐成美傀儡

2018-03-26 08:16

台北市長參選大爆炸 只有無黨籍才能打敗柯P？

2018-03-26 08:00

黃子哲批陳致中不孝 讓手抖的阿扁拿這麼重的菜頭

2018-03-25 19:40

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

2018-03-25 16:16

呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01

軍人年改 擬採退役現役折衷版本

2018-03-26 00:24

超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

臉書落伍了？IG更年輕 政治人物搶攻

2018-03-26 00:16

藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？

2018-03-25 18:44

國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

2018-03-25 19:05

電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉

2018-03-25 17:58

洩個資風暴後…選戰複製柯P？臉書效應恐遞減

2018-03-25 23:49

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

竹苗客家庄保衛戰 藍軍難打

2018-03-26 01:07

扁嗆聲中監 揚言5月4日餐會上台致詞

2018-03-25 23:51

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

馬英九赴美演講 總統府同意了

2018-03-26 01:10

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

柯P說中市捷運興建快 也肯定了自己

2018-03-25 15:51

金門縣長選戰 國民黨不禮讓30日協調提名

2018-03-25 16:14

許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07

綠控盧秀燕政治獻金進親友公司 藍反批龍友友包攬標案

2018-03-26 09:19

公務員加班換補休 半年限期將延長到一年

2018-03-26 11:51

台旅法推手羅伊斯今抵台 將見蔡總統

2018-03-26 00:52

軍人年改 綠委：照顧中低階層

2018-03-26 12:11

救國團打著官方名號騙學校？葉：將了解輔導

2018-03-26 11:35

歐華年會停辦 僑委會：主委太年輕壓力太大 感遺憾

2018-03-26 12:23

李錫錕戰柯文哲 抬「泛在野」大旗

2018-03-26 00:57

蒜價慘跌 藍委批：高收進口稅金9億犧牲農民

2018-03-26 11:31

臉書暗黑術／散布假新聞 「一人成虎」效應

2018-03-26 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top