兒虐悲歌／父母不要他 醫師社工拚命保住

2018-03-26 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 王慧瑛 ／嘉義市報導



男嬰先天心臟病 家人堅持放棄治療

嘉義市一對做小生意的夫妻，前兩胎都是兒子，盼望第三胎生女兒，怎料第三胎仍是兒子，且男嬰出生時罹患大動脈轉位。儘管醫生評估術後存活機率高，但這對夫妻難以接受不健康的孩子，仍不為所動，堅持放棄治療，醫護人員不忍心小生命殞落，連絡嘉義市政府社會處社工協助溝通。

兒虐類型多樣，剝奪孩子生存權也是一類。這個白胖男嬰因為醫師、社工於心不忍，不惜和男嬰父母對抗，公權力管到底，才保住一條無辜小生命。

但當社工人員介入時，父母態度不諒解，認為這是家務事，親友齊聲攻擊社工「不要出一張嘴，萬一孩子術後恢復不如預期，誰來承擔」，也拒絕幫孩子報戶口，冷血回應「會不會好還不知道」，甚至要求社工別再打擾，拒接社工電話。

公權力管到底 手術後健康成長

市府社工和嘉義基督教醫院討論後，建議將男嬰轉院至台大醫院手術治療，百餘萬醫藥費當時透過善款支應，男嬰心臟手術成功，父母仍不願接回孩子，男嬰叔叔等親友甚至口出穢言辱罵社工「萬一殘障了，政府願意養孩子一輩子嗎？」

市府人員最後透過出養，找到台中一對有愛心夫妻。這名差點被父母剝奪生存權的男嬰，如今已是15歲陽光男孩。

出生時罹患大動脈轉位，被父母放棄治療的小男嬰，經嘉義基督教醫院和公權力介入，才成功動手術保住生命。但術後父母親不願接回孩子只好出養，現在已經是15歲的陽光男孩。 記者高彬原／翻攝 分享 facebook

出養前幾年，市府安排出養孩童相聚，養父母會帶他回嘉義市，與社會處督導林昀穎相聚，對孩子介紹「這就是拚了命也要讓你活下來的林阿姨」。近幾年，考量孩子正值青春期，思緒較敏感，沒有再參加出養童「回娘家」。林昀穎說，「我會永遠記得這孩子，記得他帶給大人們的省思」。

林昀穎談到，這名男嬰父親當時40多歲，母親當時約30歲，遠從大陸嫁到台灣，夫妻倆做飾品小生意，經濟不富裕，要照料兩名幼子及中風臥床老父親，處境艱辛。

當時社工希望把握時效讓孩子接受心臟手術，也承諾爭取社會資源，減輕醫療及照顧負擔，軟硬兼施但男嬰父母不為所動，最後在「半強迫」下，男嬰父親同意和社工員到醫院簽手術同意書，交換條件是，醫院和社會處社工也「被迫」與家屬簽下委託醫療及協助尋找領養人的契約書。而這只契約，後來成為家屬卸責的藉口，術後拒絕領回。

當時主責、目前自行開業的嘉義基督教醫院前小兒科醫師李紋麗，是三個孩子的媽，對兒童人權保護格外重視。回想當時情境，她直說「還好有兒科團隊的力量，一個人絕對雞婆不起來」。還好當時市府社會處、嘉基醫院有很強信念要管到底，畢竟生命無價；孩子術後健康成長，證明當初的堅持是對的。

李紋麗也感嘆，近幾年兒虐手法愈來愈冷血、殘暴，第一線醫師要有更高敏感度去發覺潛在的兒虐案件，否則一旦錯過拯救時機，下次再進醫院，恐怕已是冷冰冰的小身軀，救都不用救了，那會是終生遺憾。