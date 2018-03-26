兒虐悲歌／3月嬰哭鬧 父失控搖晃致腦麻

2018-03-26 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



一名攻讀博士班的國立大學講師，邊忙著寫論文，邊在三所大學兼課賺錢養家，壓力沈重。一天妻子生病，請他幫忙照顧三個多月大的寶寶，只因孩子哭鬧不休， 他竟情緒失控，把孩子抓起來用力前後搖晃，造成男嬰腦麻，必須終身復健。

等孩子不哭不鬧時，他才警覺到自己犯下大錯，趕緊抱著孩子到醫院急診室，面對警察及妻子，他痛哭失聲，坦言自己一時失手，鑄下大錯。

專研兒虐個案的林口長庚兒童重症加護科主任夏紹軒指出，以往兒虐施暴者學歷大多不高，以高中高職為主，但近幾年，有越來越多高社經地位、高知識份子，因無法控制情緒，對親生骨肉伸出暴虐之手。另外，不少望子成龍的虎爸虎媽，管教手段霹靂，也可能成為兒虐的施暴者。

不過，願意坦承失手、認錯的施暴者並不多見，絕大部分的兒虐者擔心遭判刑，或是被另一半、家族成員責罵，幾乎都是想盡辦法說謊、掩飾。令人無奈的是，欠缺經驗的社工很容易受騙。

台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，就有一名住在豪宅的大學教授，遭鄰居檢舉常聽到孩子哭泣、悲慘喊叫，有虐兒嫌疑。但缺乏經驗的社工訪視後認為沒有虐待事實，理由竟是個案及父母住高級社區，有外傭協助家事，加上保全管理嚴密，家境富裕不可能虐兒。直到孩子受虐送醫，整件事情才曝光。

林口長庚醫院副院長黃璟隆指出，相較於低學歷、酒癮、藥癮、經濟能力較差的兒虐施暴者，高社經地位的施暴者圓謊技巧更為高明，加上家境環境較好，社工容易失察。

值得注意的是，高社經地位的施暴者的兒虐手段更為細緻，較少體罰、而是冷言冷語，施以精神虐待，對孩子造成永遠無法彌補的心靈創傷。