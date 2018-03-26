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兒虐悲歌／日月明功殺了弟 姊自責沒救回他

2018-03-26 14:12聯合晚報 記者林敬家／彰化報導

五年前彰化縣詹姓高中生隨媽媽參加日月明功活動，遭囚禁凌虐18天致死，震驚社會。姐...
五年前彰化縣詹姓高中生隨媽媽參加日月明功活動，遭囚禁凌虐18天致死，震驚社會。姐姐還留著弟弟的鞋子。 記者高彬原／攝影
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弟遭囚禁凌虐18天致死

「弟弟全身是傷，新的、舊的交錯重疊，眼睛瞪的大大，還有我說不上來的味道。」談起最後一次見到弟弟的景象，詹小姐手裡不斷的捏著衛生紙，滾燙的淚水伴著幾次長長的嘆氣，整個屋子都感染了姐姐深沉的悲傷。

五年前，彰化縣一名詹姓高中生長期跟隨媽媽參加日月明功成員聚會，遭負責人陳巧明主導囚禁凌虐18天致死，震驚社會。

「後悔沒帶弟弟一起走」，一談起被虐打致死的弟弟，詹小姐的眼淚就不聽使喚的流下來。她回憶，母親在他們小時候就加入日月明功，且頻繁參加活動，她越大越反抗，直到升大學離家北上念書，才終於脫離日月明功的影響。但她自責讓弟弟獨自陷入危機，「忘不了當年離家與弟弟分別的那個場景。」

談起被虐打致死的弟弟，詹小姐的眼淚就不聽使喚的流下來。 記者高彬原／攝影
談起被虐打致死的弟弟，詹小姐的眼淚就不聽使喚的流下來。 記者高彬原／攝影
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詹小姐說，日月明功過去不斷被人檢舉，卻未中斷運作，弟弟被囚禁時，是媽媽打電話到學校請假，校方也不疑有他，「誰相信媽媽會傷害自己的孩子？」

她曾向警方報失蹤卻找不到人，最後得到的是弟弟已經死亡的消息。她至今仍自責，沒能在得知弟弟不見時的第一時間，更積極釐清疑點，「若當時各個環節再雞婆一點，也許會有不一樣的結果。」

母判刑入監 「無法談原諒」

詹姓高中生的母親黃雀芬，一審被判刑四年六個月，她沒上訴，104年10月已入監執行，去年12月報請假釋。詹小姐說，母親現在身心狀況不錯，從案發時與日月明功成員謊稱弟弟因吸毒與欠債被幫派打死，到後來承認錯誤、入獄後信仰基督教，對弟弟的事漸漸放下，「她有了心靈寄託，選擇原諒過去傷害弟弟的人。」

對母親曾「著魔」似的深陷在日月明功，甚至讓她失去手足，詹小姐心情複雜「無法談原不原諒，她始終是媽媽。」

詹小姐現在的生活平靜，已經升格為3歲小男孩的媽媽，生活專注在丈夫與孩子身上，「婆家對我不存有偏見，就是最大的支持。」新的生活讓她對未來存有希望，「弟弟離開的事雖放在心上，但盡可能不影響生活」，事發後讓許多身受其害的家庭有所警惕，「希望弟弟在天上能快樂一點。」

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