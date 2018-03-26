臉書測民情／選舉搶先機 朝令也可夕改

臉書掌握即時互動訊息，政治人物藉此釋出議題測風向，或作為施政的參考。 路透 分享 facebook 臉書掌握即時互動訊息，許多參選人藉此釋出議題測風向，可以「先發制人」；也有首長以此掌握施政方向，臉友反映不好的政策，甚至可以「朝令夕改」。

民進黨高雄市長參選人陳其邁網路團隊為他蒐集不同年齡層、不同區域、行業民眾關心議題，他說，初選民調前有一個最後衝刺的影片就專攻臉書，雖然不到卅秒，但音樂輕柔且有本土味，感性訴求廿到卅歲選民。民進黨嘉義縣長提名人翁章梁競選團隊透過臉書掌握支持者資料，了解各地支持者年齡、性別，關心的主題、方向，藉此舉辦多元、非傳統的政治造勢活動。

不只臉書，地方首長也會結合研考系統或一九九九追蹤民意。桃園市政府研考會主委詹賀舜說，以交通路況民怨為例，不只民眾會在臉書反映，市府也會依一九九九熱線訊息與市政信箱等資料，交叉比對陳情當下市府正施工的工程路段與時間，若發現有三成符合，再實際勘查，作為施政參考。

台北市長柯文哲會透過市長臉書粉絲團宣導新政策，並從網友回應分析施政成效。若有些作為是多數網友不捧場，就知道要加強說明，減香、減爐政策即是一例，讓市府可以調整對外論述；至於取消重陽敬老和標線型人行道政策，即使外界有批評聲音，但許多年輕網友反應很好，柯文哲就會加強繼續推動的信心。

綠黨籍桃園市議員王浩宇說，透過大數據分析與監測網路操作，可以知道目前最熱門話題是什麼，往往能及早表態、發言，「在事情剛開始的時候就能先發制人」，有時甚至比新聞還要早兩、三天掌握民情，像是衛生紙漲價，他就提早半天運作議題，提早通知民眾搶貨，避開缺貨潮。