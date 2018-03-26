親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網路社群打選戰
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
政治
軍事
綜合

臉書測民情／選舉搶先機 朝令也可夕改

2018-03-26 00:25聯合報 記者張裕珍洪敬浤邱瓊玉楊濡嘉姜宜菁／連線報導

臉書掌握即時互動訊息，政治人物藉此釋出議題測風向，或作為施政的參考。 路透
臉書掌握即時互動訊息，政治人物藉此釋出議題測風向，或作為施政的參考。 路透
分享
臉書掌握即時互動訊息，許多參選人藉此釋出議題測風向，可以「先發制人」；也有首長以此掌握施政方向，臉友反映不好的政策，甚至可以「朝令夕改」。

民進黨高雄市長參選人陳其邁網路團隊為他蒐集不同年齡層、不同區域、行業民眾關心議題，他說，初選民調前有一個最後衝刺的影片就專攻臉書，雖然不到卅秒，但音樂輕柔且有本土味，感性訴求廿到卅歲選民。民進黨嘉義縣長提名人翁章梁競選團隊透過臉書掌握支持者資料，了解各地支持者年齡、性別，關心的主題、方向，藉此舉辦多元、非傳統的政治造勢活動。

不只臉書，地方首長也會結合研考系統或一九九九追蹤民意。桃園市政府研考會主委詹賀舜說，以交通路況民怨為例，不只民眾會在臉書反映，市府也會依一九九九熱線訊息與市政信箱等資料，交叉比對陳情當下市府正施工的工程路段與時間，若發現有三成符合，再實際勘查，作為施政參考。

台北市長柯文哲會透過市長臉書粉絲團宣導新政策，並從網友回應分析施政成效。若有些作為是多數網友不捧場，就知道要加強說明，減香、減爐政策即是一例，讓市府可以調整對外論述；至於取消重陽敬老和標線型人行道政策，即使外界有批評聲音，但許多年輕網友反應很好，柯文哲就會加強繼續推動的信心。

綠黨籍桃園市議員王浩宇說，透過大數據分析與監測網路操作，可以知道目前最熱門話題是什麼，往往能及早表態、發言，「在事情剛開始的時候就能先發制人」，有時甚至比新聞還要早兩、三天掌握民情，像是衛生紙漲價，他就提早半天運作議題，提早通知民眾搶貨，避開缺貨潮。

民進黨柯文哲王浩宇翁章梁陳其邁
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

洩個資風暴後…選戰複製柯P？臉書效應恐遞減

2018-03-25 23:49

臉書落伍了？IG更年輕 政治人物搶攻

2018-03-26 00:16

臉書暗黑術／散布假新聞 「一人成虎」效應

2018-03-26 00:12

新聞眼／「劍橋分析」前車之鑑 大數據小心踩紅線

2018-03-26 00:07

投縣長選舉 藍綠網路互槓

2018-03-25 23:32

熱門文章

孫大千改造台北 免帳密就可使用Taipei Free不斷線

2018-03-25 08:05

角逐北市長 泛藍參選人大爆炸

2018-03-25 13:23

北市小分裂 影響藍基本盤？孫大千：中間選民才是關鍵

2018-03-25 11:53

「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top