新聞眼／「劍橋分析」前車之鑑 大數據小心踩紅線

2018-03-26 00:07 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



英國劍橋分析公司遭爆濫用臉書個資介入美國大選，讓火紅的「大數據」是否跨過法律紅線，引發外界關注。記者許正宏／攝影 分享 facebook 英國科技公司「劍橋分析」被媒體爆料竊取臉書個人資料，左右其投票意向，協助川普在二○一六年的選戰中勝選，成為國際醜聞。雖然台灣還沒有類似的案例傳出，但近年來火紅的「大數據」，運用在政治已是趨勢。不但不可避免，而且是一條不可能回頭的路。是否跨過法律或政治倫理的紅線，很可能和「劍橋分析」一樣，只在一念之間。

孫子兵法說，「多算勝，少算不勝」，多算少算的依據，就是「資訊」。傳統上要獲得民意資訊，只能透過民調和個別接觸。但網路和社群網站的風潮，讓政治人物不必再「上天下地求之遍，兩處茫茫皆不見」的探索民意；也不再用土法煉鋼的方式廣發文宣、街談巷議來塑造風向。

從正面來看，民主政治就是民意政治，大數據的使用，能夠讓政治人物很快的掌握民意取向，了解人民要什麼。執政者用來當作制定政策的參考，候選人則用來當作議題發動的依據。更進一步說，透過媒體資訊的快速流通，議題發動者只要掌握了適當的工具，就可以成功引導風向，讓自己的訴求獲得支持。

但凡事都有一體兩面。從反面看，問題也一一浮現。首先，政治人物固然應該依據民意行事，但假如事事看民意走向，難免流於民粹，畢竟多數政策，一般民眾並無法清楚了解來龍去脈；其次，是利用網路引導風向，訴諸事實與傳播謠言間，往往只有一線之隔。最後，就是假如政治人物食髓知味，運用大數據有具體成效，是否會進一步步上劍橋分析的後塵，濫用個人資訊，也未可知。

四年前的洪仲丘事件到服貿爭議引發的太陽花運動，都是靠網路訊息傳播、串連並達到相當政治影響力的案例。後來有政治人物因此得利，亦有人受害。如今觀之，當時的訊息確實許多是錯誤資訊。也因此，有了「一百字懶人包，用一萬字也澄清不了」的感嘆。社群平台、大數據和網路之載舟覆舟，於此展露無疑。

整體來說，國內對於社群網路的管理仍未健全，才導致許多亂象游走在模糊地帶。其實不只台灣，社群平台該如何用政府手段管理，在全世界都是大問題。

台灣政治人物對於「大數據」的運用或許還在起步階段，但確定的是，要讓這股風潮不至於成為民主政治的絆腳石，光靠政治人物和媒體的自律恐怕是不夠的。