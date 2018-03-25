洩個資風暴後…選戰複製柯P？臉書效應恐遞減

2018-03-25 23:49 聯合報 本報記者／連線報導



堪稱「網路聲量王」的台北市長柯文哲，臉書粉絲達176萬人，年底選舉社群力量能不能再次發威？ 圖／擷取自柯文哲臉書 分享 facebook 英國劍橋分析公司遭爆濫用臉書個資介入美國大選，讓不少人驚覺所謂投票「自由意志」的背後，也可能暗藏政治人物引導的軌跡。年底九合一選戰逼進，「大數據」運用成為各選戰陣營必備「兵器」；然而四年前台北市長柯文哲藉網路社群掀起政壇「素人」風潮，年底選舉社群力量能不能再次發威？各界都有滿滿的問號！

二○一四年柯文哲運用網路社群打選戰的大成功，已成為各陣營研究的教材。當時投票前，柯文哲的臉書粉絲五十八萬多人，目前已成長到一七六萬人；且即使經過四年政治風雨洗禮，迄今柯市長一旦遭人攻訐，仍有許多支持者會排山倒海為他辯護，日前主持人鄭弘儀以一張五百萬元收據當「示意道具」，質疑柯文哲選舉支出，馬上引發挺柯網友圍剿論戰，即是一例。柯因此曾說，「很少人可以忍受這種壓力」。

柯文哲看似隨興，但在網路上曝光的素材可一點都不「隨意」。目前負責管理柯文哲臉書的幕僚柯昱安表示，類似「柯吃飯也有SOP，平均六分卅秒就可以幹掉一個便當」的粉絲團貼文，多可獲得廣大回響，關鍵在於「這就是柯文哲風格」。柯競選團隊前幕僚彭盛韶說，柯文哲的哏渾然天成，習慣失言說「幹話」，完全打中年輕的網路族群。

綠黨籍桃園市議員王浩宇以成功經營「我是中壢人」打入政壇，目前臉書粉絲團有四十三萬人按讚，為更專業經營網路，目前已延攬「十人團隊」協助發文、回應私訊，服務時間從早上九點到深夜十一點。

王浩宇說，友人贊助一套監測軟體，可即時了解最新網路發酵話題，進而掌握風向，像他主張學生延後上學，就是掌握網路動態而在臉書操作議題，引起媒體關注。

不過，日前參與反年改八百壯士的退休上校謬德生，在抗爭中發生意外，王浩宇發文「800-1=799 RIP」，立刻引爆龐大負評。顯示在網路上想帶風向，一旦「失足」也可能立刻成為箭靶。

至於柯Ｐ年底能否複製上次選戰？昔日網路幕僚顏易程看法存疑，一方面政治對手已從柯四年前的打法汲取經驗，另一方面選民也在進步。他分析，現在柯丟出一些好玩的話、有趣的東西，「得分」比例已下降。顯示選民當前更希望具體看到首都的進步，這也會是柯市府最大的挑戰。

「柯文哲會成功，因為他是柯文哲」，對有沒有另一個「柯Ｐ」出現？一位社群廣告商直言，若參選人沒有像柯Ｐ這麼與網路「合拍」的特質，臉書也只能用來防守陣地，要擴張支持群眾恐怕不那麼容易。