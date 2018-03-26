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憤怒中監處分 扁連發新勇哥物語

2018-03-26 23:18聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

前總統陳水扁日前參加兒子陳致中高市議員黨內初選造勢晚會，上台送好彩頭並喊「凍蒜」...
前總統陳水扁日前參加兒子陳致中高市議員黨內初選造勢晚會，上台送好彩頭並喊「凍蒜」，被中監認定違反「不上台」規定。 圖／聯合報系資料照片
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前總統陳水扁日前參加兒子陳致中高市議員黨內初選造勢晚會，上台送好彩頭，被中監認定違反「不上台」規定，阿扁怒氣難消，接連發「新勇哥物語」抱怨，昨指中監處分他的原因，是因他上台太久，且還喊「當選」。

陳水扁繼前天發「新勇哥物語」嗆聲要出席5月4日凱達格蘭基金會募款餐會並上台致詞後，昨再發「新勇哥物語56集」，表示自己氣憤難平。

阿扁昨在「新勇哥物語」中，疑將中監化名為「小黑」，指中監人員到高雄人文首璽訪視他。阿扁對中監處分他以後不再被准許參加類似活動，向中監表達不滿與憤怒。

阿扁質疑晚會有經事先申准，且與之前獲准參加協會餐會和助理婚禮一樣，都有「不得上台」等4不原則，但為了餐會敬酒及喜宴證婚，阿扁也都有上台，為何唯獨這次受到處分？

中監表示，因陳致中造勢晚會是政治活動，與餐會、協會性質不同。但扁駁：「初選造勢活動早就寫在申請書，小黑你們也准了，再說『4不原則』也沒有分造勢、餐會與婚禮的不同！」扁轉述中監回應，因為阿扁上台站4分鐘太久了，而且還喊了「當選」。

阿扁在群組中說，「致中參選議員，不喊『當選』喊什麼？2020年花妹選總統，不能喊『當選』，難道要喊『落選』嗎？」隨即一副恍然大悟似的自我調侃：「我怎麼沒想到？虧我還是大三律師高考第一名及格的！」

婚禮陳水扁陳致中

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