中監認定上台4分鐘太久？ 扁再發「新勇哥物語」抱怨

2018-03-26 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前總統陳水扁參加兒子陳致中高市議員黨內初選造勢晚會，因上台送好彩頭，被中監認定違反「不上台」規定，阿扁怒氣難消，接連兩天發新勇哥物語抱怨，並透露原來中監認為他上台4分鐘太久，而且還喊「當選」，是被處分主因。

台中監獄今天疑似派員訪扁，阿扁繼昨天發新勇哥物語嗆聲要出席5月4日凱達格蘭基金會募款餐會並上台致詞後，今再發「新勇哥物語56集」，表示自己仍氣憤難平。

阿扁最新一集「新勇哥物語56集」，全文如下：