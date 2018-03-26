中監認定上台4分鐘太久？ 扁再發「新勇哥物語」抱怨
前總統陳水扁參加兒子陳致中高市議員黨內初選造勢晚會，因上台送好彩頭，被中監認定違反「不上台」規定，阿扁怒氣難消，接連兩天發新勇哥物語抱怨，並透露原來中監認為他上台4分鐘太久，而且還喊「當選」，是被處分主因。
台中監獄今天疑似派員訪扁，阿扁繼昨天發新勇哥物語嗆聲要出席5月4日凱達格蘭基金會募款餐會並上台致詞後，今再發「新勇哥物語56集」，表示自己仍氣憤難平。
阿扁最新一集「新勇哥物語56集」，全文如下：
小黑一行到高雄人文首璽訪視阿扁。阿扁對日前被鬼地方，因其代表媽媽上台致送好彩頭給致中，處分以後不再准許參加類似活動一事，仍然氣憤填膺，久久不能自已！
勇弟：有關3/17致中初選民調「溫暖挺正義、高雄全勝利」晚會，經過事先申准。與之前獲准參加協會餐會和助理婚禮ㄧ樣，都有「不得上台」等4不原則。但為了餐會敬酒及喜宴證婚，阿扁也都有上台。唯獨這次受到處分，為什麼？
小黑：這次是政治活動，與餐會、協會性質不同。
勇哥：但初選造勢活動早就寫在申請書。小黑你們也准了。再說「4不原則」也沒有分造勢、餐會與婚禮的不同！到底為什麼？
小黑：因為阿扁上台站太久了！
勇哥：要上台多久才可以？
小黑：站4分鐘太久了。而且阿扁還喊「當選」。
勇哥：致中參選議員，阿扁不喊「當選」喊什麼？
勇弟：2020花妹選總統，不能喊「當選」，難道要喊「落選」嗎？
阿扁：我怎麼沒想到？虧我還是大三律師高考第一名及格的！
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