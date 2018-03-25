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被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席

2018-03-25 20:01聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

前總統陳水扁今天發布最新一集的「新勇哥物語」，談到替兒子陳致中站台送好彩頭，被中監認定違規，嗆中監依據薄弱且有爭議，呼籲支持者踴躍出席4月7日「喜樂島聯盟」在高雄舉辦的成立大會，並指5月4日阿扁創辦凱達格蘭基金會在台北舉辦的感恩募款餐會，阿扁更應參加並上台致詞不演講。

陳水扁在與友人的Line群組，三不五時發布「新勇哥物語」，以多個虛擬角色自問自答，表達心聲。

今天最新的「新勇哥物語55集」，全文如下：

阿扁要勇哥、勇弟好好研議中監3/23公函，就有關3/17參加致中「溫暖挺正義」晚會，代表91高齡老母上台致送致中好彩頭，被認定違規，因而處分今後申請此類性質活動，將不再核准。有何因應之道？

勇弟：我問資深媒體人也是名主持人彭P，他說中監已經發給阿扁「免簽證」了。

勇哥：我也請教高長名譽副院長陳順勝教授，他說阿扁保外就醫是可以做「維持職業所必需」的事，而「政治」就是阿扁從事30多年的「職業」。中監的函旨法律依據薄弱。而政治被列為職業的一種，見諸行政院主計處編印「職業標準分類（第6次修訂）2010」。「政治」歸類在大類（2）、中類（26）、小類（263）、細類（2633）政治學專業人員。

勇弟：這樣説來，2015.1.5阿扁離開鬼地方被迫簽署非出於意志的切結書，不得從事政治活動是有重大爭議的。

勇哥：所以我要建議——

一、

阿扁應應邀出席4/7「喜樂島聯盟」在高雄舉辦的成立大會。請認同「獨立公投、正名入聯」理念的好友屆時擠爆會場。

二、

5/4阿扁創辦凱達格蘭基金會在台北大直典華舉辦13週年感恩募款餐會，阿扁更應參加並上台致詞不演講。拜託關心阿扁的好友早日踴躍認購餐券，以免向隅。

前總統陳水扁今天發布最新一集的「新勇哥物語」，指5月4日阿扁創辦凱達格蘭基金會在...
前總統陳水扁今天發布最新一集的「新勇哥物語」，指5月4日阿扁創辦凱達格蘭基金會在台北舉辦的感恩募款餐會，扁更應參加並上台致詞不演講。記者蔡孟妤／翻攝
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