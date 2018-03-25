被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席

2018-03-25 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前總統陳水扁今天發布最新一集的「新勇哥物語」，談到替兒子陳致中站台送好彩頭，被中監認定違規，嗆中監依據薄弱且有爭議，呼籲支持者踴躍出席4月7日「喜樂島聯盟」在高雄舉辦的成立大會，並指5月4日阿扁創辦凱達格蘭基金會在台北舉辦的感恩募款餐會，阿扁更應參加並上台致詞不演講。

陳水扁在與友人的Line群組，三不五時發布「新勇哥物語」，以多個虛擬角色自問自答，表達心聲。

今天最新的「新勇哥物語55集」，全文如下：