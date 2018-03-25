黃子哲批陳致中不孝 讓手抖的阿扁拿這麼重的菜頭

2018-03-25 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



保外醫治中的前總統陳水扁上周六參加兒子陳致中的參選造勢晚會，踩紅線的行為遭中監處分。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 保外醫治中的前總統陳水扁上周六參加兒子陳致中的參選造勢晚會，踩紅線的行為遭中監處分。台北市議員擬參選人黃子哲在臉書說，陳致中很健忘也很不孝，說要讓阿扁靜養又把他抬出來，「難道陳致中都沒顧慮到那顆菜頭那麼重，阿扁又有手抖的症狀，這是在折磨自己阿爸嗎？」

黃子哲指出，2015年1月，阿扁獲准保外就醫滿一個月之際，當時陳致中受訪時說：父親未來「不會公開演講」、「不會公開受訪」、「不會參與助選等政治性活動」，盼各界給予他的父親一個安靜療癒的時間與空間。讓扁好好安養、休養，治療他的病，是唯一也是最重要的工作。換言之，陳致中認為若阿扁公開演講、公開受訪、或去參與助選，會嚴重影響其治療復原的空間與時間，病情恐會更加嚴重，所以千萬別打擾阿扁。

黃子哲說，若是如此，那陳致中真的很不孝，為了自己的高雄市議員黨內初選，把重病獲保外就醫的阿爸給抬了出來，讓他去參加造勢晚會，還上台送好彩頭給自己。難道陳致中都沒顧慮到那棵菜頭那麼重，阿扁又有手抖的症狀，這是在折磨自己阿爸嗎？

黃子哲表示，現場那麼多人，又吵鬧，又擁擠，還讓阿扁上台吹風，這對一個「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」(阿扁保外就醫之獲准理由)的阿扁，是多麼不人道呀。為何不讓自己阿爸好好做他「唯一也是最重要」的工作呢？可是陳致中在造勢晚會上，又和阿扁深情相擁，感覺又不像個歹子。換言之，若不是陳致中不孝，那會不會就是阿扁身體其實還不錯呢?所以可以到處趴趴走，聽音樂會、看畫展、參加募款餐會、拜訪老朋友。

但是，黃子哲又說，要是阿扁身強體壯，也就是保外就醫的原因消滅，依規定便要回牢繼續服刑。那阿扁上台助選或其他生龍活虎的行徑，豈不是露餡？甚至是昭告天下，我很OK的，法務部快來抓我？陳致中的不孝，讓阿扁違反中監的四不規定；阿扁的身體不錯，讓法務部可以依病情穩定，要求其返監執行。

黃子哲說，無論哪一種，都是在踩紅線，挑戰人民及司法的耐性與容忍度。奉勸陳致中還是乖乖當個好孩子，不僅阿扁需要，這個社會也需要一個安靜療癒的時間與空間。讓大家各自做好自己的工作吧，包括法務部邱太三部長。