陳水扁為兒造勢 中監認定上台違規

前總統陳水扁（左）十七日參加兒子陳致中造勢晚會時上台，為陳致中加油鼓勵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

保外就醫的前總統陳水扁，本月十七日參加兒子參選民進黨高雄市議員黨內初選造勢晚會，違反「不上台」規定。台中監獄昨審核認定扁違規，且參與這類活動對社會和諧有不良影響，決議爾後不准扁申請出席此類性質活動並強調保外醫治受刑人，如有重大違規情事，仍得報請廢止保外醫治許可。

昨天扁聯會成立，扁事前拍影片「現身」致詞是否違規？中監昨晚表示將進行了解，妥適處理。

對中監以後不會同意扁參加造勢活動，陳致中表示，晚會後他父親即預感中監有壓力，但也告訴他，父子連心，不會讓他孤單。

陳水扁則在LINE「新勇哥物語」群組表示，今後為陳致中站台將不再被核准，「三一七」台上父子擁抱將成絕響，「同志比敵人更可怕」，一點都不假。

監委陳師孟也開砲，應以無罪推定陳水扁，既然扁是無罪之人，為何要受中監等機關這麼多的限制？他透露，曾建議扁，若中監再不准參加會議、宴席，就在扁座位留空位，然後上面寫個大牌子「抗議中」。

台中監獄副典獄長李進國表示，扁參加當天活動，由於現場氣氛及眾人簇擁等因素上台，雖非主動為之，且自我克制，未發表談話及接受媒體採訪，但上台行為，非中監許可範疇，屬違規參與活動。

中監指出，考量這類活動，有強烈政治性，主辦單位難以掌握參與人員及活動排程，扁又因罹病步態不穩，自行或被眾人簇擁下上台，危及人身安全之虞，並招致社會輿論指摘，參與這類活動，顯然對扁安全與健康、社會和諧有不良影響。