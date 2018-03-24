扁聯會成立 陳水扁預錄影片現身

「扁聯會」昨成立，前總統陳水扁以預錄的影帶「現身」。 圖／取自影片 分享 facebook

由前總統陳水扁支持者組成的「扁聯會」，昨宣布成立。陳水扁雖未到場，卻以預錄的影帶「現身」表示，扁聯會成立宗旨就是堅持「一邊一國」、「台灣入聯」與「平反阿扁」，這條路就是他一直講的「台灣國家路」。

陳水扁表示，日前民視董事長郭倍宏發起「喜樂島聯盟」，推動獨立公投、正名入聯等，與扁聯會都是差不多的「台灣國家路」，雙方分進合擊；雖然大家心知肚明，政府不可能讓這個神聖使命如願，但大家不能放棄，不能有壓力就讓步，要堅持做對的事。

扁聯會理事長郭正典表示，成立扁聯會就是要落實扁的政治理念，「台灣中國一邊一國，台灣入聯住民自決」；扁聯會不是政黨，不會推人選舉，但扁聯會「窮得只剩選票」，「如果要我們支持，就要為扁發聲」。

扁聯會總顧問鄭新助說，前總統馬英九起碼讓陳水扁保外就醫，但民進黨執政後，反而沒有進一步動作；現在的總統、文武百官很多都是陳水扁栽培，結果，扁的兒子陳致中要選議員，扁上台「送一顆菜頭」也不行，「這有犯天條大罪？有這麼嚴重嗎？」

鄭新助還用閩南語說，如果蔡英文總統沒有釋出善意，以後「欲食胡蠅家己欱（要吃蒼蠅自己拍），咱沒欠伊啦！」

民進黨前台北市黨部主委黃慶林直言：「蔡英文不可能特赦陳水扁。」他爆料說，主委任內有一次到中央黨部開會，黨主席蔡英文第一句話就說，「你們不可以說『阿扁無罪』」，他已隱忍七、八年，「像這樣無情無義的人，我們還能繼續支持？」