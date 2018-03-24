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扁不能再參加造勢 新勇哥物語：同志比敵人更可怕

2018-03-24 17:42聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

保外就醫的陳水扁3月17日獲台中監獄同意，在「不上台」、「不演講」、「不受訪」、「不談政治」的原則下參加兒子陳致中為高雄市議員初選舉辦的造勢晚會。不過，陳水扁當晚上台，並擁抱陳致中為陳致中加油打氣，中監今天認定扁違規，也表明以後不再同意扁參加造勢活動。扁與友人line的「新勇哥物語」談到馬政府時可以，蔡政府反而不可以，「真是搞不懂誰在執政？悲哀啊悲哀！」，並強調「同志比敵人更可怕」一點都不假！

陳致中把「新勇哥物語-54」line給朋友，物語的內容如下：

阿扁昨天晚上10點鐘接獲中監電話通知，3/17為致中初選民調所辦的溫暖挺正義晚會，上台代表91高齡的媽媽送好彩頭給致中，被認定違規，今後為致中站台將不被核准。317台上父子擁抱將成絕響。

小花：我也看不下去。2015.1.5阿扁離開台中鬼地方，隔天T台新聞報導「陳水扁遭禁輔選，為陳致中站台唯一例外」。新聞內容還引述羅瑩雪部長的話，考量人情，如果是幫兒子陳致中站台，網開一面。

勇弟：同樣2015.1.6，中天新聞報導「中監限扁三不，羅瑩雪：可接受（不太費力氣的）採訪」。

勇哥：也是對阿扁不友善的統媒中國時報，2015.1.6報導基於人權義理，「陳致中若參選，阿扁可站台」。T台、中天、中時三家媒體的相同報導會是假的嗎？馬英九政府可以的，政黨輪替後的蔡英文政府反而不可以。真是搞不懂誰在執政？悲哀啊悲哀！

勇三：人不為己天誅地滅，為了派系利益，阿扁算什麼東東！？

花妹：2020總統大選黨內初選採全民調，我不討好藍營選民怎麼選？

阿扁：「同志比敵人更可怕」一點都不假！

陳致中陳水扁
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