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影／扁又踩紅線？「扁聯會」完整致詞看這裡

2018-03-24 13:00聯合報 記者林河名╱即時報導

保外就醫的前總統陳水扁，本月17日參加兒子陳致中參選高雄市議員的造勢活動，最後上台送出「好彩頭」；台中監獄認定扁已違反「不上台」規定，決議爾後扁申請此類性質活動將不予核准。但「扁聯會」今天在台北市舉辦成立記者會，陳水扁雖未到場，卻以預錄的影帶「現身」，是否再度踩紅線？又惹議論。

台中監獄副典獄長李進國今天上午表示，中監核准陳水扁參加陳致中的造勢晚會，已明白揭示「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等四不原則；當晚，陳水扁雖未發表談話及接受媒體採訪，但上台行為仍非中監許可的參與範疇，而屬違規參與活動。

李進國表示，陳水扁參與此次活動，已造成健康安全、且在媒體報導下對社會和諧有不良影響，往後陳水扁申請類似活動將不予核准，希望陳水扁能珍惜保外醫治，妥以療養病情。

中監再次強調，扁保外期間，應遵守2015年1月5日簽具保證書，應行注意要項及保外醫治受刑人管理規則，勿逾越相關規定；保外醫治受刑人如有重大違規情事，縱使病情未漸改善，中監仍得報請廢止保外醫治許可。

陳水扁在「扁聯會」的視訊致詞表示，過去大家被笑是一小撮人、小貓兩三隻的「扁奴」，但現在短時間內能有這樣的成長、壯大，「讓我們愈來愈有信心」。

陳水扁說，扁聯會成立宗旨，就是堅持「一邊一國」、「台灣入聯」與「平反阿扁」，「我們絕對有信心！」他說，這條路就是他一直講的「台灣國家路」，而最近成立的「喜樂島聯盟」推動的，也是同樣的「台灣國家路」，可謂分進合擊。

陳水扁表示，雖然大家心裡很清楚，政府不可能讓「喜樂島」要推動的重大工作、神聖使命如願，但大家不能放棄，「不能有壓力就讓步」，要堅持做對的事、走對的路。

在約3分鐘的致詞結束前，陳水扁還喊了3次「加油」，呼籲「扁聯會」繼續努力。

擷自udn影音
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