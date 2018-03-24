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扁站台挺兒中監認違規 以後不准參加造勢活動

2018-03-24 13:43聯合晚報 記者白錫鏗楊濡嘉╱連線報導

若有重大違規 將禁保外醫治

保外就醫的前總統陳水扁日前參加兒子陳致中參選高雄市議員的造勢活動，台中監獄今日認定扁違反「不上台」規定，往後扁申請類似性質活動，中監將不予核准。

中監上午指出，保外醫治的受刑人，如有重大違規情事，縱使病情未漸改善，仍得報請廢止保外醫治許可。

前總統陳水扁（左二）參加3月17日陳致中的造勢晚會，兩人在台上一起呼口號。台中監...
前總統陳水扁（左二）參加3月17日陳致中的造勢晚會，兩人在台上一起呼口號。台中監獄今日認定扁違反「不上台」規定，往後將不予核准參加類似活動。 圖／聯合報系資料照片
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扁聯會今成立 扁錄影現身

上午扁迷合組的「扁聯會」舉行成立記者會，現場播放陳水扁事前預錄的影片，此舉是否再踩中監紅線？中監說，如果以事前拍影片、或臉書直播「現身」在活動場所，這類狀況「遇到再處置」。

台中監獄副典獄長李進國上午表示，陳水扁參加3月17日陳致中的造勢晚會，中監事前已明白揭示「不上台」、「不演講」、「不談及政治」與「不接受媒體採訪」四不原則。

經中監調查，扁參加活動，由於現場氣氛及眾人簇擁等因素上台，雖非主動為之，且能自我克制未發表談話及接受媒體採訪，但上台仍非中監許可的參與活動範疇，屬違規參與活動。

李進國說，考量這類活動有強烈政治性，主辦單位難以掌握，且扁又因罹病步態不穩，自行或被眾人簇擁下上台，也危及人身安全，並招致社會輿論指摘。

他表示，參與這類活動，顯然對陳水扁的安全與健康、社會和諧有不良影響，未來陳水扁申請類似活動，中監將不核准，希望扁珍惜保外醫治的機會，好好療養病情。

前總統陳水扁今錄影現身，上午扁迷合組的「扁聯會」舉行成立記者會，現場播放扁事前預...
前總統陳水扁今錄影現身，上午扁迷合組的「扁聯會」舉行成立記者會，現場播放扁事前預錄的影片。 記者周佑政╱攝影
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陳致中：父子連心 他不會讓我孤單

中監上午重申，陳水扁應遵守2015年1月5日簽具保證書中的注意要項及保外醫治受刑人管理規則，勿逾越規定。

陳致中上午表示，父子連心，親情牽掛，都是一輩子的事，阿扁不會讓他孤單。

陳水扁陳致中保外就醫
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