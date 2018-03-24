扁聯會成立 陳水扁：不是小貓兩三隻

2018-03-24 12:30 中央社 台北24日電



前總統陳水扁支持者成立「扁聯會」，今天召開授證大會。陳水扁未到場，但以視訊致詞說，過去他們被笑是一小撮人、小貓兩三隻的扁奴，現在成長壯大，「讓我們越來越有信心」。

陳水扁表示，阿扁們聯誼會在近10年來，從沒幾個人，在台北市議會被笑說是「一小撮人、小貓兩三隻的扁奴」，現在有這麼盛大的成立大會，短短時間內有這麼大成長，「讓我們愈來愈有信心」。

他說，扁聯會成立宗旨就是一邊一國、台灣入聯與平反阿扁，「我們絕對有信心」，這條路就是台灣國家路，最近成立的喜樂島聯盟也是同樣的台灣國家路，分進合擊；雖然大家心裡很清楚，政府不可能讓喜樂島要推動的重大工作、神聖使命如願，但沒關係、不能放棄，不能有壓力就讓步，要堅持做對的事、走對的路。

扁聯會理事長郭正典表示，目前已有700、800人申請入會。這幾年體會到，以前中國國民黨執政，阿扁有事時，可找民主進步黨籍立委抗議；換民進黨執政，阿扁的事沒解決，反而變本加厲，以前可做的事現在不能做。現在有事要找人，民進黨沒人可找，要靠自己，要有組織團體才能支持陳水扁。

郭正典說，扁聯會宗旨是推廣落實陳水扁政治理念包括一邊一國、公投入聯；各地政治人物如果重視這些選票，要幫忙出力，扁聯會用選票方式影響社會、政治。

扁聯會常務理事黃慶林說，他認為兼任民進黨主席的總統蔡英文不可能特赦陳水扁。過去他當民進黨台北市黨部主任委員時，蔡英文在黨中央開會時曾說「你們不能說扁無罪」。

民進黨發言人何孟樺告訴中央社記者，「對於某些個人主觀的說法沒有評論」。

另外，陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會，因上台違反法務部矯正署台中監獄核准參與活動的「四不」規定；中監表示，經認定陳水扁上台已屬違規，未來申請類似活動將不予核准。

扁聯會總顧問鄭新助說，扁聯會「要做阿扁總統的御林軍」，陳水扁只有一個兒子要選舉，陳水扁上台送個菜頭，「有犯什麼天條大罪、有這麼嚴重嗎？」