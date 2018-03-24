影／扁聯會成立 批蔡英文對阿扁「無情無義」

2018-03-24 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



由前總統陳水扁支持者組成的「扁聯會」，今對外宣布成立。陳水扁上午未現身，但錄製影片表示，扁聯會短短時間成長與壯大，讓推動一邊一國、台灣入聯及平反扁案之路，愈來愈有信心。陳水扁之子陳致中今也未出席，但他在接受本報訪問時表示，扁聯會有情有義，非常感謝。扁聯會幹部齊聲批評，蔡英文總統執政後，不但未特赦扁，限制反而愈來愈多，根本是無情無義。

扁聯會今天舉行記者會宣布成立，扁聯會理事長郭正典、高雄市議員鄭新助、前民進黨台北市黨部主委黃慶林、台灣客社社長黎登鑫等人出席。陳水扁「獻聲」說，扁聯會將近十年來，從沒有幾個人，在台北市議會被人笑是小貓兩三隻，到今天看到這麼盛大的成立大會，短短時間，有這麼大的成長與壯大。

陳水扁說，日前民視董事長郭倍宏發起「喜樂島聯盟」，推動獨立、公投、正名及入聯等，與扁聯會都是差不多的台灣國家路，雙方分進合擊。他說，政府不可能喜樂島聯盟的推動重大工作如願，但我們不能放棄，必須堅持做對的事情，走對的路。

郭正典說，民進黨執政後，對陳水扁反而有很多限制，所以成立扁聯會，靠自己的力量救扁、建國。扁聯會成立的宗旨，是要落實陳水扁的政治理念，台灣中國一邊一國，台灣入聯，住民自決，希望成為海內外阿扁支持者的家，也團結阿扁們的力量，實現陳水扁的理念。

他表示，扁聯會不是政黨，不會推人出來選舉。但因阿扁的事，拜託很多政治人物，都沒有用，「我們窮得只剩選票」，扁聯會人數很多，如果要獲得我們的支持，就要為扁發聲。

鄭新助擔任扁聯會總顧問，他說，前總統馬英九起碼讓陳水扁保外就醫，但民進黨執政、國會過半後，反而沒有進一步動作。現在檯面上的總統、文武百官很多都是陳水扁栽培，陳致中要選議員，扁上台上送一顆菜頭也不行。法務部長邱太三說三道四，民進黨立委卻沒一個出來說話，「選這個要幹嘛，不如不要」。