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影／拆公投盟帳篷 柯文哲：依法行政沒申請就拆

2018-03-24 14:58聯合報 記者李詠平╱即時報導

獨派團體公投盟搭了十年的帳篷，前一天下午遭市府突襲拆除。柯文哲今天(24日)出席全國大專院校商業個案大賽開幕活動，受訪時表示，他在昨天的治安會報上突然提到，之後下面的人就去拆了，至於獨派質疑他向統派靠近，柯文哲表示怕人生氣什麼事都不用做，而且法律是給人民遵守的，不是給人民參考的。而活動中，有學生提問柯P常遭名嘴批評，怎麼調適？柯文哲霸氣回應，存在就是最大的報復。

台北市長柯文哲：「你要記住一句話，存在就是最大的報復，我每天晚上看到那麼多Call in節目在罵，我就感到自己的存在，然後我會繼續活著，這就是最大的報復。」

柯文哲出席全國大專院校商業個案大賽開幕典禮，現場學生熱情提問，不過被問到市府前一天突襲，拆除獨派團體「公投護台灣聯盟」在立法院外設了10年的帳篷，還爆發肢體衝突。對此柯文哲解釋，拆帳篷是他23日的治安會報上突然想到而問的，並強調執法不分藍綠，800壯士的帳篷沒申請也會拆。

台北市長柯文哲：「昨天在報治安會報，我就一直在唸，松菸槍擊三次，幕後主使找到沒有？他(下屬)說還沒有找到，我接著又問上次一例一修大遊行妨礙交通抓到幾個？警察局答覆提報五個，我就開始罵人，為什麼中山一派出所為什麼有四個人被起訴？最後我突然問了一句，立法院圍牆外面那個帳篷多久了？他們可能一個會議被K久了，就自動跑出去把帳篷拆了。

媒體記者：「為什麼會突然想到？」

台北市長柯文哲：「我常常想到很多事情，我覺得這個國家不能繼續這樣沒有秩序。」

媒體記者：「會不會擔心獨派對你的怒氣更加升高？」

台北市長柯文哲：「如果怕獨派生氣、怕統派生氣， 那什麼事情都不用做，我再講一遍這個國家不可以這樣，完全沒有秩序，法律是給人民遵守的，不是給人民參考的。」

台北市政府昨(23日)以未申請路權為由，拆除公投盟在立法院外帳篷，柯文哲今天表示...
台北市政府昨(23日)以未申請路權為由，拆除公投盟在立法院外帳篷，柯文哲今天表示，未來對陳抗要依法行政，「法律是給人民遵守的，不是給人民參考用的」。記者陳聖文／攝影
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