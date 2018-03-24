申請路權撇步…鬥智鬥力 先搶先贏

「公投護台灣聯盟」成員遭警方強制驅離。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

台北市府昨以未取得路權「不合法」為由，拆除公投盟帳篷，為免被市府找到「依法拆除」的理由，未來搶路權將演變成陳抗團體彼此間的長期抗戰。

依據「台北市申請使用道路集會要點」，民眾要取得某路路權，需在使用前八至卅天內提出申請，且一人一次最多申請兩天為限。換言之，若要長期合法使用某路段路權設置攤篷，必須接二連三向北市府申請。

一名熟悉申請路權人士分析，立法院是陳抗重地，各民間團體該如何搶到好時機，好地段，原本就要長期抗戰鬥智、鬥力。「先搶先贏」是不二法則。

警方表示，依集遊法規定，同一時間、地點僅能有一個團體，秘訣在於「先遞件先贏」，搶先向市府取得路權後，才能向警方提出集會遊行。

以公投盟為例，在立法院周遭守了十年，但如何挺過十年？知情人士表示，最初公投盟是在立院外青島東路搭活動式帳篷，遭附近居民抗議、檢舉妨害安寧，不得不搬離；考量「立委們晚上不在不會檢舉」，他們改申請中山南路和濟南路等「機關旁道路」。

據傳，這是與警方協商後的方法，但長期集會也淪為管轄「中正一分局的噩夢」，時間一晃眼就是數年。

有警員指出，每逢選舉前，申請路權的排隊隊伍就「大排長龍」，多半是請「排隊工」排隊拿路權，且一張路權可連續申請兩天路權，一張需三萬元保證金，申請一個月就需要十五張、四十五萬元的保證金，想集會遊行，荷包也要夠深。