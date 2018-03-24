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新聞眼／此時拆深綠場子 柯文哲為哪樁？

2018-03-24 00:10聯合報 本報記者楊正海陳惠惠

台北市府昨天拆除公投盟帳篷，警方強制驅離「自由台灣黨」主席蔡丁貴（中）。 記者陳...
台北市府昨天拆除公投盟帳篷，警方強制驅離「自由台灣黨」主席蔡丁貴（中）。 記者陳柏亨／攝影
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立法院外濟南路上的公投盟帳篷，幾乎成了立院景觀的一部分，台北市長柯文哲一聲令下，在推擠衝突中，占據人行道近十年的帳篷就這麼拆了。

柯文哲昨天在治安會報上，主動提起陳抗團體在立法院外長期占路搭篷，在此之前，公投盟已收到要求自行拆除的公告，顯然柯文哲昨天在治安會報上，並非不經意提及，而是早有準備。

「法律是給人民遵守不是參考」，是柯文哲長掛嘴上的名言之一。公投盟未申請合法路權，法理上當然站不住腳，柯文哲可說拆得理直氣壯，但帳篷存在多年，至少去年七月起就違法，柯文哲為何選在此時動手，讓外界有許多想像。

昨天強制拆除的現場，公投盟召集人蔡丁貴高喊：「我才說要參選，就這樣對我？」柯文哲雖說是政治素人，但經過這幾年「歷練」，已非當年白色革命的柯文哲，不可能為了「打擊」將來的對手就出此下策。

柯文哲為爭取連任，綠營是否繼續「禮讓」一直有雜音，深綠人士更認為，柯文哲一再向中國大陸示好，已不是昔日戰友。

為此柯前不久，還密集拜訪獨派大老姚嘉文、辜寬敏，連林義雄都在名單上。

儘管事後大老們否認談了北市長選舉，但姑且不論真假，外界解讀，柯此舉至少是為平息深綠不滿，但不少深綠人士仍認為，柯登上台北市長位子後，一再向中國示好，與綠營主張愈走愈遠。

在柯文哲陣營的盤算中，既然想要拉攏深綠已不可得，拆除公投盟帳篷的舉動，至少有機會打動部分泛藍支持者，獲得中間或淺藍選民的認同，對年底選舉不見得一定扣分。

不過，柯文哲拆了公投盟帳篷後，恐更激化深綠，如何處理八百壯士的帳篷，更是考驗。

柯文哲公投選舉陳抗
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