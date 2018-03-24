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公投盟立院外帳篷一搭十年 柯文哲下令拆了

2018-03-24 00:05聯合報 記者蕭雅娟邱瓊玉楊正海張世杰丘采薇／台北報

北市府昨天強制拆除「公投護台灣聯盟」在立法院外搭的帳篷。 記者陳柏亨／攝影
北市府昨天強制拆除「公投護台灣聯盟」在立法院外搭的帳篷。 記者陳柏亨／攝影
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公投盟在立法院外濟南路搭設帳篷做為活動據點長達十年，昨天在台北市長柯文哲一聲令下，拆了。北市府說明公投盟去年七月起就沒申請路權且有民眾檢舉，市府是依法強制拆除。

昨天下午強制拆除時，公投盟帳篷區內約有四十人，包含公投盟召集人蔡丁貴，他聲稱一直都有申請路權，質疑「我才說要參選，就這樣對我？」公投盟成員不滿強拆，與警方爆發衝突，激動吶喊「這裡是顧台灣的所在？拆了，你今晚睡得著嗎？」

立院周邊道路長期遭陳抗團體搭帳篷，除公投護台灣聯盟外，還有八百壯士反年改等團體，北市府昨拆除公投盟帳篷後，其他陳抗團體的帳篷是否將「比照辦理」？有待後續觀察。

陳抗團體在立院周邊搭篷，占用道路也影響市容，多年來北市府「按兵不動」，主要是陳抗團體統、獨都有。今年選舉年，時機敏感，拆篷定會得罪被拆的團體不利選舉。幕僚直言，先前內部還在討論盼陳抗團體申請路權，昨天拆篷「算是柯下令」。

柯文哲昨天在治安會報時，詢問陳抗團體占用搭篷情形，建管處回報，目前濟南路北側公投盟的棚架未取得路權，廿日查報並勸導改善，要求昨天下午三點拆除，否則就強制執行。

警方昨天動員百名警力協助拆除，在長約廿公尺的帳篷區外圍架起改道牌和鐵馬護欄阻絕群眾，公投盟成員與警方爆發拉扯，遭強勢抬離，一名男子遭鐵絲割傷手臂，自行至台大就醫。

公投盟事後發布聲明，表示長期都有申請路權，但近幾個月市府申請程序出現嚴重瑕疵，每次排隊申請，總是看到八百壯士等人未經排隊進到辦公室申辦，導致公投盟幾個月無法成功申請。據了解，目前濟南路路權被八百壯士和大愛憲改聯盟申請取得。

針對公投盟聲明，北市府新工處表示，一切依法辦理。市府八點半上班開始受理申請，許多團體都搶在一大早甚至漏夜排隊，一切依排隊先後順序受理，並無獨厚特定團體。

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